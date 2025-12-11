快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

送李四川菠菜 鍾小平：像大力水手吃了能打敗「大海盜」

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
被藍營支持者點名參選新北市長呼聲極高的台北市副市長李四川（中），日前也鬆口表示願意參加黨內初選。國民黨北市議員鍾小平（右）今天質詢時送出一大把菠菜，希望給李四川滿滿的能量，市長蔣萬安（左）看著也露出開心笑容。記者林俊良／攝影
被藍營支持者點名參選新北市長呼聲極高的台北市副市長李四川，日前也鬆口表示願意參加黨內初選。國民黨北市議員鍾小平今天質詢時表示，李四川選舉路上有很多阻力，很多「大海盜」，但像大力水手原本被海盜打得很慘，吃菠菜後就打敗大海盜，因此送出一大把菠菜，希望給李四川滿滿的能量。

鍾小平送出一把菠菜給李四川，希望李四川能披荊斬麻，到新北能有一番作為。李四川也笑著表示「這個不必炒就可以吃了」，更連聲道謝，與鍾小平、市長蔣萬安開心合照。鍾小平隨後問李四川，決定何時去參選？李四川則說，現在最重要的是讓輝達的事情完成，其餘的遵照黨的安排。鍾小平再問外傳是農曆年前後參選是否精準？李四川表示「不精準」，至於認為國民黨內何時初選？李四川回答「我還是認為台北市比較溫暖」，現在最重要的還是要把台北的市政工作做好。

被藍營支持者點名參選新北市長呼聲極高的台北市副市長李四川（右），日前也鬆口表示願意參加黨內初選。今天市政總質詢時，面對議員提出的問題與市長蔣萬安（左）同時顯露開心笑容。記者林俊良／攝影
李四川 鍾小平 國民黨

