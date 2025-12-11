全台首創！身障者時尚秀12月14日新北市政府登場

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
《2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT》，即將在本周日12月14日下午3點於新北市政府六樓大禮堂登場。照片取自新北市政府
第一場由地方政府主辦、集結多種障別的身心障礙者時尚大秀《2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT》，即將在本周日12月14日下午3點於新北市政府六樓大禮堂登場！由新北市社會局主辦，結合伊林娛樂專業團隊、輔仁大學、臺北城市科技大學及醒吾科技大學，以「產官學」聯手打造專業伸展舞台。30位身障朋友將現身走秀，年齡橫跨2歲到78歲，涵蓋視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別，甚至還有導盲犬同行，希望提供身心障礙者展現自我的舞台，也讓社會大眾看見多元的美。

社會局長李美珍表示，本次活動由專業團隊全程量身規劃，從台步訓練到造型設計，都依照不同障別與身體狀況調整，讓每位身障朋友都能以最舒適、最自信的狀態走上伸展台，展現獨一無二的風采。

而活動亮點之一，是六位代言人率先亮相。專屬形象照陸續登上公車外貼廣告與捷運電視螢幕，讓身障者首次以時尚姿態與大眾相見，在城市街景中自信綻放。

社會局表示，手語主播牛暄文自幼因藥物造成聽力障礙，透過學習口語與手語找回身份認同，也投入聾人無障礙倡議；林可可4年經歷22次手術，從80%重度燒傷到重新獨立生活，她說：「希望大家看到，即使有身體挑戰，我們仍能勇敢站出來。」輪椅舞者鄭自強則從街舞跳到帕拉射箭，這次將把輪椅當成最帥的戰馬，滑過伸展台展現生命力。

除了伸展台走秀，活動當天也邀請多位嘉賓共襄盛舉。久未在台灣開唱的歌手鄭智化將獻聲，為所有參與者加油。而曾在戲劇中飾演聽障角色獲矚目的新生代演員金雲、投入公益多年的藝人安妮，以及啦啦隊女孩蔡衣宸都將到場，用行動支持身障權益。

