最高罰1200元 明年起北市河濱公園禁微型電動二輪車進入

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供
115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供

北市水利處表示，為維護自行車騎士和行人安全，台北市政府交通局已於114年10月23日公告，自115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園，依照道路交通管理處罰條例，最高可開罰1200元。

水利處表示，目前已在各個水門出入口及自行車牽引道等地方懸掛布條宣導，明年起也會派員加強巡邏，若發現民眾違規行駛，巡查人員將會拍照並配合現有科技執法路段，將違規事證移請市警局依「道路交通管理處罰條例」第73條第1項第2款規定裁罰300元至1200元。

水利處河管科指出，近年來一再接獲民眾反映，微型電動二輪車嚴重影響自行車道騎士及行人安全，經邀集交通、民政及警察等單位共同研商決議，禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道，且基於雙北生活圈，新北市同時發布公告禁行微型電動二輪車，共同保障民眾在河濱休憩的安全與舒適。

水利處表示，依據道路交通管理處罰條例，「微型電動二輪車」(無踏板)，依規定需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，需配戴安全帽，不可騎上人行道和自行車道，亦不可載人載貨，最大行駛速率為25km/h以下，更不得擅自變更電子控制裝置與規格，須依規定停車並遵守交通標誌標線號誌駕駛。

另外，水利處呼籲民眾，若發現有人在河濱公園違規行駛微型電動二輪車，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。請民眾一定要遵守規定，千萬不要因小失大，傷了荷包。

115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供
115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供
115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供
115年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱公園。圖／北市水利處提供

電動 自行車 車道

