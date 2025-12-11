保障毛寶貝用藥安全 新北動保處稽查5家動物用藥製造廠

新北轄內動物用藥製造業者共5家，為確保動物用藥品的製造品質與安全性，新北市動保處定期實地查場作業，把關從原料進貨、製程控管、品質檢測到成品儲運的每一環節，確保動物用藥品安全、有效與符合法令規範。

動保處指出，製造的動物用藥品包含抗生素、驅蟲藥、疫苗等，廣泛應用於經濟動物上，若動物用藥品製程不良、品質不穩，恐導致療效不足或產生抗藥性，更可能危及動物健康，甚至間接影響公共衛生與食安風險。

因此，中央及地方主管機關每2年聯合稽查，動物用藥品製造業者製造場所及其設備，就其製造程序、裝置、品質管制及有關資料等，以提升藥品品質、確保藥品之有效性與安全性，若經查廠評列有重大缺失而不改善者，得令其停止製造，甚至是廢止許可證。目前1家製造廠自行停止製造，其餘檢查結果均未發現無重大缺失。

動保處指出，日前有業者申請設立新製造廠，為確保其設施設備及作業流程符合相關規定，動保處與動植物防疫檢疫署、動物用藥品檢定中心及專業顧問，共同前往該廠區進行實地檢查，確認設備配置是否完善、動線規劃是否符合理性運作、品質控管與檢測機制是否真正落實，從原物料進廠、製程運作到最終成品產出，整個流程都不放過，針對需改善之處提供建議並限期改善，同時也指出廠區優化方向，進一步提升藥品的製造品質與安全性。

另外，製造或輸入動物用藥品都需先申請核可，倘未經許可擅自製造或輸入動物用藥品即屬偽藥或禁藥，依動物用藥品管理法可處1年至7年有期徒刑；畜禽養殖業者使用動物用偽禁藥將開罰6萬元至30萬元，如1年內再犯，則加重開罰50萬元至250萬元。