加速老屋改善！新北三重、新莊4處老宅獲整建補助

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重整建維護案獲得市府補助。圖／新北市都更處提供
三重整建維護案獲得市府補助。圖／新北市都更處提供

老建物除了拆除重建，若屬結構安全無虞，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶。新北市都更處持續老舊建築整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高1500萬元、增設電梯每案最高340萬元，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題。

市府12月核定4處社區舊宅，透過市府補助重獲新生。三重林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，積極整合鄰居申請立面修繕，不僅透過外牆鋁板美化，更規畫收納凌亂的電信與冷氣管線，打造全新城市景觀。

同樣位於三重的周先生，則考量長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助，讓長者下樓買菜、與鄰居交流不再是困擾，真正實現樂齡無礙生活，市府鼓勵民眾，除了拆除重建，若屬結構安全無虞老舊建築物，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶。

都更處表示，為協助民眾瞭解整建維護並增加辦理誘因，市府透過經費補助與專業團隊到府現勘、諮詢及辦理說明會，增加民眾延續家的記憶、實現在地安養的可能性，並持續承載著生命的故事。截至今年12月，市府已累計受理629案，核定545案，成功協助超過3萬5000戶市民改善老屋

都市更新處處長康佑寧補充，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，已於2025年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助1500萬元。

建築 老屋

