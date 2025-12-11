跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市交通局今也跟進，YouBike使用者若未投保強制險，2026年1月1日將不能租借車輛。記者邱書昱／攝影
北市交通局今也跟進，YouBike使用者若未投保強制險，2026年1月1日將不能租借車輛。記者邱書昱／攝影

新北市及桃園市日前宣布YouBike使用者若未投保強制險，將不得租借。北市交通局今也跟進，同樣在2026年1月1日實施，根據統計，北市目前約有12萬張卡片經常使用但未投保，加強宣導之外，也提醒民眾，投保卡片姓名和騎乘者需要同一人，才符合理賠條件。

運管科長謝霖霆說，北市推行YouBike前30分鐘免費優惠後，每日使用次數成長，總體使用次數相較政策開始的2024年前超過58％，平均每天有超過20萬人次以YouBike代步，因此經過討論後，也與新北市、桃園市同步跟進騎乘者要完成投保。

謝霖霆說明，北市目前已有90%乘客投保，但仍有10％未有投保，並以10月份數據分析，在44萬張未投保的票卡，有12萬張是經常使用，現階段會鎖定這群用戶加強宣導，有機會能在新年完成投保。

他提醒，可以在官方APP登錄會員完成投保，但也因為一個人可以申請最多5張票卡，有可能會借給家人朋友，但此時，登錄會員與使用者需要同一人才能算理賠。微笑單車公司補充，保險公司會以此為判斷理賠與否，否則就無法認定。

謝霖霆說，公共自行車傷害險是由市府全額負擔保費，使用者全免費，在騎乘YouBike全車種時，若發生意外事故，造成死亡、失能、住院等情形，可以憑藉醫療單據向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達1百萬元。

根據統計，北市YouBike傷害險，截至2025年9月底，共計出險理賠86件，理賠金額共計137萬6737元，單件理賠金額最少1500元，最多3萬5500元。

YouBike 使用者

