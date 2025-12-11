新北知名港點「點22」爆欠薪 員工今赴市府前訴無錢過年

知名連鎖港式餐廳「點22」積欠員工工資，今天30餘名員工在新北產業總工會號召聲援下，前往新北市府前陳情，痛訴「無良雇主、惡意欠薪」、「可憐勞工、無錢過年」。新北市勞工局接下陳情書並表示，直營店及加盟分店普遍有延遲發放工資、未依規定計給勞工加班費及特別休假，已開出8張罰單，共計24萬元罰鍰，後續將針對積欠資遣費裁罰，絕對做勞工的後盾。

新北市勞工局指出，點22公司因資金調度困難，在10月底告知員工公司已破產，包括8至10月份薪水、資遣費及6%退休金都未給付，推算積欠數額達近千萬。

勞工局說，經了解點22至今未辦理歇業登記，仍有4個分店包括新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店還在營業，卻持續積欠勞工薪資，造成勞工因此無從向勞保局申辦積欠工資墊償。

新北產總榮譽理事長洪清福要求衛生局、稅捐處應該前往還在營業的據點進行查核，瞭解供應商品質是否安全，同時對現金流進行監管，不使積欠勞工薪資的惡雇主持續逍遙法外。

勞工局勞資關係科長蕭慧敏表示，點22多家直營店及合作分店經查核仍有未給付加班費、特別休假等違規情事，已開立8張罰單、總計24萬元，且業者至今仍未辦理歇業登記，卻積欠勞工薪資、資遣費與退休金。

勞工局表示，嚴正譴責雇主惡意欠薪，要求業者應主動面對，若屆期仍不履行，將針對積欠資遣費等依法加重處罰。勞工若後續提起訴訟，亦將提供涉訟補助，並協助職涯輔導及就業媒合，全力捍衛勞工權益，勞工後續如提起訴訟爭取權益，勞工局會全力支持，並提供律師費及裁判費等涉訟權益補助，如有構成大量解僱勞工保護法限制出境要件，將盡速報請勞動部認定，禁止公司負責人出國以謀求解決。