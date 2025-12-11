快訊

板橋民生地下道工程新北捷運局將再發包 地方反應兩極

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋新埔民生地下道目前停工，周邊店家抱怨被防塵設施「包太久」。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，周邊店家抱怨被防塵設施「包太久」。記者葉德正／攝影

還路於民，還是非蓋不行？新北市府推動板橋新埔民生地下道工程，日前傳出施工廠商無故停工，現遭市府解約，地方憂成爛尾工程。新北市捷運局正進行結算及瑕疵改善評估，將重新招標接續施工。地方對此也反應兩極，有里長認為居民要到對面市場需要快速方便地下道，也有里長憂心認為地質不適合，既然蓋這麼久沒完工，應恢復原狀，把路還給大家。

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市府2020年起展開地下道工程，不過施工廠商萬德營造公司，今年10月24日無故不進場施工，新北捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34%，新北市府已在12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額。

新北捷運局指出，目前正召集第三方專業大地顧問及顧問公司研商後續接管事宜，並進行工地點交、接管工地、結算等作業，待結算清楚及完成瑕疵改善評估後，準備招標文件於覓得施工廠商後接續施工。

尋找新廠商接手期間，捷運局擬先把圍籬退縮還路於民，東側往新莊方向10日已陸續撤離，西側往中和方向正評估。

當地聯翠里長吳麗梅表示，里民一致反對工程繼續興建，基地已施工多年，周邊交通長期壅塞，更傳出公共安全疑慮，且工程與地方重要建設並沒有連結起來，完工也「用不到」，希望填平、不再續建。

市議員黃淑君則說，地下道上方有台64、環狀捷運，下方地質負荷過重，當初評估資料就有提到不適合蓋地下道，她認為市府應該止損，直接填平。

文化里莊英傑則表達不同看法，文化里居民要前往新埔市場或陽明街一帶經常得與大車爭道，動線既不安全也不便利，工程對改善交通需求確實有必要，不過也直言，工程進度太慢，盼市府加速推動，把該做的建設確實做下去。

明翠里沈葉美娥則說，工程真的拖太久，地方焦急想知道市府後續打算，當然能夠把地下道蓋好最好，讓周邊交通動線回歸正常，地方生活也能恢復便利。

市議員石一佑則認為，市府要止損還是繼續，必須展現態度，不過市府向她報告是打算繼續發包，可能還要多付數百萬元評估費，且全案歷經多次變更增加預算，這些市府都需向地方交代清楚。

「請恢復原狀」在地店家呂小姐認為，這個工程真的太久，且周邊騎樓為了防止灰塵，已經被蓋了好幾年，對店家相當不便，民生路路幅確實很大，但只要透過紅綠燈等號誌就能解決，且周邊已有天橋、地下道等設施，趕快恢復原狀，還給民眾順暢道路。

不過今天拖著菜車路過民生路的張太太則說，民生路車流量大，要從對面跨到四維路或新埔市場真的太長，能夠有更好的通行方式最好，否則真的走得很辛苦。

板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，往新莊方向目前仍有圍籬。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，往新莊方向目前仍有圍籬。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，不過圍籬仍占據大幅度路口。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，不過圍籬仍占據大幅度路口。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影
板橋新埔民生地下道目前停工，要繼續還是止損，地方反應兩極。記者葉德正／攝影

