青少年網路成癮依賴深 新北衛生局辦解鎖心理密碼座談會

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府衛生局14日將辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」。圖／新北衛生局提供
新北市政府衛生局14日將辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」。圖／新北衛生局提供

據世界衛生組織研究發現，超過十分之一青少年投入過多時間與精力在社群媒體，導致社交或心理障礙及成癮特徵，網路使用所衍生的焦慮、衝突與親子拉鋸，已成影響兒少身心健康的重要議題。新北衛生局14日（周日）邀請相關學者專家及心理師舉辦座談會，邀請民眾如何幫助青少年辨識情緒、發展心理韌性，學習在數位科技下建立正向、健康的溝通橋梁。

新北衛生局表示，新北市6歲至24歲兒少人口達66萬人，據教育部112年最新的「學生網路使用情形調查報告」，擁有智慧型手機的國小、國中、高中職學生的比例分別為59.7%、87%及91.8%。另兒福聯盟調查報告指出，兒少的網路使用時間（不含功課、網路上課）平均每周32.2小時，較3年前多出5小時，顯示出青少年對3C依賴急遽提升。

為回應3C時代青少年的心理挑戰，新北市衛生局將於14日（周日）下午2點到4點05分在新北市政府507會議室舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼」座談會，邀請包括台灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所張書森教授，介紹由新北市政府衛生局獲得澳洲非營利研究組織ORYGEN全台唯一授權的「#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷指南」，帶領民眾以安全方式在網路上討論自傷訊息，學習回應他人的同時也安全表達自身想法。

此外，衛生局也邀請陳品皓臨床心理師分享「3C時代的親職教養與溝通」，多年實務經驗提供第一線陪伴者在網路世代的浪潮下，如何幫助青少年辨識情緒、發展心理韌性，學習在數位科技下建立正向、健康的溝通橋梁。

另諮商心理師許妮婷以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，分享如何在青少年渴望隱私權、自主權的強況下，因應3C使用所引發的親子衝突策略，培養孩子自律、不依賴的健康關係。相關資訊內容可電洽活動專線(02)2517-3688分機945陳小姐，或透過網站https://www.gvm.com.tw/activity/ntpcchildforum查詢。

