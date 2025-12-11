華中橋機車引道多彎 北市3月內提改善措施

新北中和區方向往北市萬華區的華中橋機車引道，連續多彎道路設計挨批「死亡三連彎」，10月24日還發生自摔的死亡車禍，議員及死者家屬昨到場會勘要求市府調整。北市工務局表示，雖引道符合規定，但會盡速與交工處在三個月內檢討出改善措施。

警方統計，華中橋今年A1死亡事故為2起，A2車禍受傷或24小時後死亡部分，今年截至11月為31起。

議員劉耀仁昨會勘表示，今年10月24日就發生自摔死亡事故，當時雖然下雨，但監視器顯示，60歲駕駛車速不快，沒想到騎到第三個彎道時，車子突然打滑橫向自摔，送醫不治，「該駕駛當時是送孫子彌月蛋糕，從中和來萬華，沒想到人就沒了。」

死者家屬昨也表示，10月29日返回現場牽死者車輛時，又在同一位置目睹另一名騎士自摔自撞，該駕駛雖有意識，但是沒有力氣在站起來，可見事故頻率過高，加上該路段護欄這幾年新舊撞擊痕跡明顯，可見並非個案。

工務局指出，往台北端機車下橋引道目前設計速率為每小時30公里，是依內政部市區道路及附屬工程設計規範規定，另外，機車引道三個彎長度160公尺，設計仍有符合半徑35公尺以內、機車道寬度3.5公尺等法規，不過仍有事故意外，市府依舊責無旁貸。

新工處主任秘書陳炳麟說，三個月內會依橋梁硬體設計、共用使用車道等評估，現階段會盡速增加標示標線，也引導車速不要過快。