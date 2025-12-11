聽新聞
新北修正殯葬條例 中低收入戶櫃位免費

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
新北市政府修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用標準」，中低收入戶使用櫃位將免費。圖／新北市府提供
新北市府修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用標準」，新增中低收入戶使用櫃位免費，另調整暫厝期間費用及新增一櫃多罐區域。民政局表示，此措施預計12月底發布，明年1月1日實施。

民政局表示，因應殯葬管理條例修正第21條之1規定，此次修正除延續原低收入戶免收相關費用，也將中低收入戶納入免收費範圍。以現有公立設施估算，至少有2萬3000個骨灰櫃和3600個骨骸櫃可供選擇使用。

為提升暫厝時間使用彈性，原訂暫厝期間為6個月，每次收費1800元，調整為每次使用期間為3個月，每次收費900元。

另，新北市議會正審查明年度預算，議員昨對日前小組審查要求新北殯葬設施應分散式附帶決議有意見，議員蘇泓欽說，火葬場、垃圾焚化廠嫌惡設施集中到土樹三鶯地區，地方長期承受惡臭、交通與環境負擔，「這樣公平嗎？」

議員黃淑君質詢副市長劉和然，問是否支持板殯擴建？劉表示，他支持「優化」政策。

民政局長林耀長說，新北殯葬設施、量能持續改革，主要是地方有需求，希望能讓民眾就近治喪。板殯周邊為住宅區，相關用地調整後，能讓殯儀館優化方案更完整。

