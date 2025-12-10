快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

高級中等學校商業類技藝競賽 北市獲獎數倍增

中央社／ 台北10日電

北市教育局今天表示，114學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽1日至4日舉行，全國136校、519名選手參與，台北市奪下10座金手獎、15個優勝，獲獎數較去年提升1倍。

教育局發布新聞稿表示，114學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，由國立台南高商承辦，賽事計有平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫等9個職種。

教育局說，這次台北市公私立技術型高中計有11校、39名選手參與，摘下10座金手獎、15個優勝，獲獎數比去年提升1倍。

教育局舉例，商業簡報職種的競賽主題為行銷策略，要求學生以試題提供的公司資訊製作簡報，說明未來如何制定與規劃品牌行銷，勇奪金手獎第1名松山家商學生李文芸，因為提出穩健策略、邏輯力深厚脫穎而出。

同樣榮獲商業簡報職種金手獎，為第3名的景文高中學生薛安渝，則因熟練運用市場分析及行銷策略，並能整合財務推估與目標客群分析，專業度獲評審肯定。

電腦繪圖職種部分，教育局說，競賽主題為「防範未然」防災代言人，榮獲金手獎第2名的木柵高工學生謝喬安，不僅將防災概念具象化，並兼顧角色造型、畫面完整度與作品感染力，畫風具備高完整度而獲獎。

教育局表示，為鼓勵各級學校參與技藝競賽，除補助選手訓練材料費與指導老師鐘點費，民國113年11月並公布「台北市高級中等以下學校技能暨技藝競賽學生及指導老師獎勵實施計畫」，競賽前三名學生最高可獲新台幣2萬元獎金，未來教育局將持續推動AI融入商業類課程，強化學生的素養與實務應用能力。

教育局 北市 設計

延伸閱讀

凌晨遭砸店仍有人在逃 北市海派私房菜發聲明：未與人有糾紛

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

北市海派私房菜餐廳疑遭三環幫砸店潑漆 警掌握身分新竹抓2人

助新手媽媽順利育兒 北市母乳庫擴增服務北竿

相關新聞

石門區尖鹿馨窩老幼同樂 感受久違的祖孫情誼

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點有為長輩與幼兒園學童開設的體適能活動，今年延續去年的課程，來自乾華國小及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

扶輪社獎助學金助貢寮 連續11年關懷學子成長

板橋北區扶輪社今(10)日前往新北市貢寮區，舉辦「貢寮區獎助學金頒發典禮」，今年共串連貢寮區多所學校，包括貢寮國小、福連國小、福隆國小、澳底國小、和美國小、貢寮實中及豐珠中學，持續以實際行動關懷偏鄉教育。

貢寮區公所防災有一套 連續11年評鑑特優

貢寮區公所在新北市114年度災害防救業務評核中脫穎而出，榮獲乙組特優殊榮。肯定貢寮區公所在防救災推動上的積極作為及具體成果，公所表示此項榮耀來自全體同仁的合作，以及區內各機關、社區的共同努力。

淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

新北市淡水區竹圍高中30週年校慶，以「竹圍三十 竹夢踏實」作為主軸，代表著竹圍高中歷經了三十個年頭，乘載著這些經驗，持續前進勇敢追夢，校慶活動開場由學校的音樂社團以及熱舞社團學生帶來韓國舞曲的精彩熱力表演，帶動現場氣氛，也展現出竹圍高中多元學習的熱情與青春活力。

汐止區長安關懷據點揭牌 打造長者快樂學習新場域

為了鼓勵長輩多多走出家門，中華民國紳士協會在汐止長安里的關懷據點舉辦揭牌儀式，包括新北市社會局副局長許秀能、立法委員及新北市議員、汐止區長都出席參加，長輩們都很開心，可以到據點運動、學習新事物，還有一起共餐，生活不無聊。

奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定

新北市消防局緊急醫療救護品質獲頂級肯定，「114年度EMS金梧桐獎」中，新北消防三重高階救護機動隊脫穎而出勇奪團體獎。消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。