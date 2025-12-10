高級中等學校商業類技藝競賽 北市獲獎數倍增

北市教育局今天表示，114學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽1日至4日舉行，全國136校、519名選手參與，台北市奪下10座金手獎、15個優勝，獲獎數較去年提升1倍。

教育局發布新聞稿表示，114學年度全國高級中等學校商業類技藝競賽，由國立台南高商承辦，賽事計有平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫等9個職種。

教育局說，這次台北市公私立技術型高中計有11校、39名選手參與，摘下10座金手獎、15個優勝，獲獎數比去年提升1倍。

教育局舉例，商業簡報職種的競賽主題為行銷策略，要求學生以試題提供的公司資訊製作簡報，說明未來如何制定與規劃品牌行銷，勇奪金手獎第1名松山家商學生李文芸，因為提出穩健策略、邏輯力深厚脫穎而出。

同樣榮獲商業簡報職種金手獎，為第3名的景文高中學生薛安渝，則因熟練運用市場分析及行銷策略，並能整合財務推估與目標客群分析，專業度獲評審肯定。

電腦繪圖職種部分，教育局說，競賽主題為「防範未然」防災代言人，榮獲金手獎第2名的木柵高工學生謝喬安，不僅將防災概念具象化，並兼顧角色造型、畫面完整度與作品感染力，畫風具備高完整度而獲獎。

教育局表示，為鼓勵各級學校參與技藝競賽，除補助選手訓練材料費與指導老師鐘點費，民國113年11月並公布「台北市高級中等以下學校技能暨技藝競賽學生及指導老師獎勵實施計畫」，競賽前三名學生最高可獲新台幣2萬元獎金，未來教育局將持續推動AI融入商業類課程，強化學生的素養與實務應用能力。