奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定
新北市消防局緊急醫療救護品質獲頂級肯定，「114年度EMS金梧桐獎」中，新北消防三重高階救護機動隊脫穎而出勇奪團體獎。消防局長陳崇岳今天特別在市政會議上向市長侯友宜獻獎，與全體市民分享這份榮耀。
侯友宜表示，緊急醫療救護品質是評估城市先進程度的重要指標。新北市消防局為提升團隊急救效能，於109年11月20日成立三重EMT-P+，由資深高級救護技術員(EMTP-S)與高級救護技術員指導員(EMTP-I)組成，負責執行到院前心跳停止、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。
消防局長陳崇岳表示，消防局在緊急醫療救護系統裡是第一線執行者，為提升救護服務品質，消防局投入很多努力，也獲得多個全國第一的榮譽。此次獲獎是對新北市緊急醫療救護品質的高度肯定，未來新北市府會不斷尋求創新與精進，並在各方面用心提升救護品質，攜手守護更多生命。
