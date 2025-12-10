奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定

新北市消防局緊急醫療救護品質獲頂級肯定，「114年度EMS金梧桐獎」中，新北消防三重高階救護機動隊脫穎而出勇奪團體獎。消防局長陳崇岳今天特別在市政會議上向市長侯友宜獻獎，與全體市民分享這份榮耀。

侯友宜表示，緊急醫療救護品質是評估城市先進程度的重要指標。新北市消防局為提升團隊急救效能，於109年11月20日成立三重EMT-P+，由資深高級救護技術員(EMTP-S)與高級救護技術員指導員(EMTP-I)組成，負責執行到院前心跳停止、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。