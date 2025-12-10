快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

聽新聞
0:00 / 0:00

奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局榮獲114年EMS金梧桐獎，特於市政會議由局長陳崇岳將獎項獻給市長侯友宜。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局榮獲114年EMS金梧桐獎，特於市政會議由局長陳崇岳將獎項獻給市長侯友宜。記者黃子騰／翻攝

新北市消防局緊急醫療救護品質獲頂級肯定，「114年度EMS金梧桐獎」中，新北消防三重高階救護機動隊脫穎而出勇奪團體獎。消防局長陳崇岳今天特別在市政會議上向市長侯友宜獻獎，與全體市民分享這份榮耀。

侯友宜表示，緊急醫療救護品質是評估城市先進程度的重要指標。新北市消防局為提升團隊急救效能，於109年11月20日成立三重EMT-P+，由資深高級救護技術員(EMTP-S)與高級救護技術員指導員(EMTP-I)組成，負責執行到院前心跳停止、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。

消防局長陳崇岳表示，消防局在緊急醫療救護系統裡是第一線執行者，為提升救護服務品質，消防局投入很多努力，也獲得多個全國第一的榮譽。此次獲獎是對新北市緊急醫療救護品質的高度肯定，未來新北市府會不斷尋求創新與精進，並在各方面用心提升救護品質，攜手守護更多生命。

新北市消防局榮獲114年EMS金梧桐獎。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局榮獲114年EMS金梧桐獎。記者黃子騰／翻攝

EMT 三重

延伸閱讀

「蠟燭兩頭燒」特教師需兼任鑑評 新北：專職持續補齊、兼職量低

海巡署與軍醫局簽署合作備忘錄 強化海上緊急醫療救護能量

促升水域災變能量 消防署偕海巡署合作四大面向

提升設備！台南企業負責人兼義消副團長捐450萬元救護車

相關新聞

大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民...

華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連彎」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A...

奪「EMS金梧桐獎」團體獎 新北消防三重高階救護機動隊獲肯定

新北市消防局緊急醫療救護品質獲頂級肯定，「114年度EMS金梧桐獎」中，新北消防三重高階救護機動隊脫穎而出勇奪團體獎。消...

歡慶耶誕節！台菲新二代揭家鄉傳統：連做9天彌撒、必吃烤米糕

每年12月的聖誕節向來象徵團聚與分享，移民署北區事務大隊台北市服務站今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，特別邀請來...

板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

新北市議會目前正在審查明年度預算，今天有議員對日前小組審查要求新北殯葬設施應分散式的附帶決議有意見，認為分散卻跑到三峽、...

新北殯葬管理條例修正 中低收入戶使用櫃位明年起免費

新北市政府修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用標準」，中低收入戶使用櫃位將免費，另調整暫厝期間費用及新增一櫃多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。