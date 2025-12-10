歡慶耶誕節！台菲新二代揭家鄉傳統：連做9天彌撒、必吃烤米糕

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
移民署台北市服務站邀請菲籍新二代鍾宜珊Mary Anne Sioco（前排左4）分享家鄉聖誕節必嚐的傳統點心，以及她在台灣追夢成為節目主持人的心路歷程。記者翁至成／翻攝
移民署台北市服務站邀請菲籍新二代鍾宜珊Mary Anne Sioco（前排左4）分享家鄉聖誕節必嚐的傳統點心，以及她在台灣追夢成為節目主持人的心路歷程。記者翁至成／翻攝

每年12月的聖誕節向來象徵團聚與分享，移民署北區事務大隊台北市服務站今天舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，特別邀請來自菲律賓的新二代鍾宜珊（Mary Anne Sioco）現身分享，她不僅帶來家鄉聖誕節必嚐的傳統點心，也談起自己在台追尋主持夢的歷程，鼓勵新住民勇敢拓展新生活、探索自我，讓夢想在異地開花。

移民署說，鍾宜珊是台菲新二代，目前擔任中央廣播電台英語節目「Formosa Dream Chasers」主持人，透過訪談呈現新住民及外國朋友在台追夢的甘苦與努力，也映照出她自己的生命軌跡。

鍾宜珊說，她從小受美國訪談型節目「The Oprah Winfrey Show」啟發，大學也主修大眾傳播，2000年時為了學中文來台灣，起初因為語言限制，求職之路頻頻受挫，但她始終未放棄，在通義、翻譯、旅遊寫作等領域累積經驗。

鍾宜珊說，2023年時得知央廣英語節目徵求主持人，她全力精進中文新聞用語成功脫穎而出，成功追夢，「這段路就像節目名稱Formosa Dream Chasers所象徵的意涵，台灣的追夢者」。

鍾宜珊也介紹菲律賓聖誕節的重要傳統，聖誕節前連續9天凌晨3時會舉行「晨禱彌撒」（Simbang Gabi，也稱 Misa de Gallo），源自西班牙殖民時期，為了紀念耶穌誕生、感謝一年恩典的重要儀式，相信只要連續參與9天彌撒，就能實現一個心願。

鍾宜珊說，彌撒後家人通常會圍坐共享熱飲與兩款傳統點心——Bibingka（菲式烤米糕）及 Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），象徵團聚與感恩，是聖誕節期間最具家鄉味的美食。

台北市服務站主任蘇慧雯提醒，許多新住民或新二代在追夢與打拚的過程中，容易因打工需求或求職不慎，被詐騙集團利用成為「車手」、或提供存摺作人頭帳戶，或借出名義辦理門號SIM卡、車輛，呼籲若遇可疑情況務必撥打165反詐騙諮詢專線求證，

鍾宜珊分享，菲律賓人們在晨禱彌撒後，會享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和 Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），是聖誕期間必不可少的傳統美味。記者翁至成／翻攝
鍾宜珊分享，菲律賓人們在晨禱彌撒後，會享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和 Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），是聖誕期間必不可少的傳統美味。記者翁至成／翻攝

聖誕節 新住民 移民署

