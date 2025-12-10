快訊

汐止區長安關懷據點揭牌 打造長者快樂學習新場域

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長安關懷據點成立揭牌，歡迎長輩們都來據點一起運動學習。 圖／觀天下有線電視提供
為了鼓勵長輩多多走出家門，中華民國紳士協會在汐止長安里的關懷據點舉辦揭牌儀式，包括新北市社會局副局長許秀能、立法委員及新北市議員、汐止區長都出席參加，長輩們都很開心，可以到據點運動、學習新事物，還有一起共餐，生活不無聊。

中華民國紳士協會理事長馬幼禎說，今天是總會的第二個關懷據點揭牌，很感謝公部門的協助，讓據點能夠成立，這個據點從七月預計籌備到今天的揭牌，花了大概4個月的時間，很感謝團隊幫忙，希望未來這個據點，能夠讓更多長者享受到非常開心的氛圍，在這裡快樂學習終老。

長安里長楊清風也說，很開心今天據點成立揭牌，從一開始試營運時，是有一點擔心！因為里內屬於傳統社區，長者對外接觸不是很多，很多長輩不願意走出家門，所以就挨家挨戶去跟長輩溝通，歡迎他們走路到據點，很開心現在越來越多長輩走出來，到據點運動學習。

新北市社會局副局長許秀能表示，很感謝中華民國紳士協會來汐止區長安市民活動中心，成立社區照顧關懷據點，這個也是新北市第636個社區照顧關懷據點，這是禮拜二到禮拜四，六個時段的社區照顧關懷據點，提供長安里長輩可以在這裡動健康用餐，希望長輩可以走出來這個據點，跟鄰居好朋友，大家一起學習，一起共餐，生活更好更快樂。

新北市議員周雅玲提到，感謝紳士協會在汐止開了新北第二場的長照據點，長久以來他們其實也一直致力於長照這個區塊，對公部門而言，有這樣子的一個地方社團組織，來協助社會局未來長照的業務，相信針對照顧這些新北的長者，無庸置疑，又注入了一股新的暖流。今天現場來了很多長輩，他們都很開心，未來有這樣的據點，他們會常常來互動。

汐止區長林慶豐指出，今天非常開心來參加汐止長安關懷據點成立的揭牌儀式，要感謝紳士協會大力協助，將相關的長照服務帶進汐止地區，照顧在地的長者，也期盼後續有更多的社會團體，大家一起能夠加入長照的行列。

汐止 長輩

