快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍高中30週年校慶邀請來賓一起見證竹圍高中的進步與壯大。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中30週年校慶邀請來賓一起見證竹圍高中的進步與壯大。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍高中30週年校慶，以「竹圍三十 竹夢踏實」作為主軸，代表著竹圍高中歷經了三十個年頭，乘載著這些經驗，持續前進勇敢追夢，校慶活動開場由學校的音樂社團以及熱舞社團學生帶來韓國舞曲的精彩熱力表演，帶動現場氣氛，也展現出竹圍高中多元學習的熱情與青春活力。

這一次30周年校慶活動，特別舉辦竹圍高中傑出及優秀校友徵選活動。經過師長和各方推薦，選出傑出校友2名，分別為第2屆校友，從事演藝事業，以偶像團體MODS進入演藝圈，近年以戲劇、主持節目和商業演出為主的陳謙文，以及專職於健美運動，曾參加世界自然健美協會競賽榮獲健體量級冠軍，現為「葡萄長文創」負責人第5屆校友曹桑澤。優秀校友為陳世銘先生、徐品君小姐、鄭令翊小姐、王昭華(達姆拉˙楚優吉)先生、吳俊諺先生、楊瑞福先生，從業領域橫跨餐飲、醫療、作家、音樂藝術、保險業務、學術研究，並且在這次校慶邀請校友出席共襄盛舉，並給予學弟妹勉勵。

此外，本次校慶舉辦30周年校慶慶祝茶會，邀請歷任的校長、家長會長、退休師長及傑出優秀校友參與回娘家的活動，一同回顧竹圍高中這30年來的歷史更迭與豐碩成果，在師長的見證下，看見竹圍高中的進步與壯大，並實踐求真、行善、成美，創新的幸福學園。

校長楊耀焜表示，竹圍高中持續在各方面不斷精進成長，學校師生積極參與許多競賽，獲得豐碩的成績表現，在教師教學方面，參與多項專案計畫精進教師共備並提升教學環境，在學校場域和硬體設備方面，本校積極爭取專案經費及外部資源挹注，持續更新學生學習場域，讓學生有更高品質的學習環境。

而透過本日的校慶慶祝活動，建立與社區的連結，除了美食園遊會，也有家長會及志工擺攤、國軍單位視力箱、天堂路、射擊、戰鬥服體驗活動等，各班均發揮團結合作的心，竭盡全力、熱情投入學校一年一度的慶典。面對未來的挑戰，仍待全校師生共同努力，持續追求卓越，創造竹中學子最佳的學習環境。

淡水 音樂

延伸閱讀

淡水區屯山國小打造情境遊戲場 學童體適能探索

苗栗建國國中校慶千人舞精彩家長會請喝珍奶 縣長加碼雞排

影／建中、北一女都輸了…中山女高邀寫百年校歌 黃國倫爆料這原因

出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中

相關新聞

大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民...

華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連彎」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A...

石門區尖鹿馨窩老幼同樂 感受久違的祖孫情誼

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點有為長輩與幼兒園學童開設的體適能活動，今年延續去年的課程，來自乾華國小及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

扶輪社獎助學金助貢寮 連續11年關懷學子成長

板橋北區扶輪社今(10)日前往新北市貢寮區，舉辦「貢寮區獎助學金頒發典禮」，今年共串連貢寮區多所學校，包括貢寮國小、福連國小、福隆國小、澳底國小、和美國小、貢寮實中及豐珠中學，持續以實際行動關懷偏鄉教育。

貢寮區公所防災有一套 連續11年評鑑特優

貢寮區公所在新北市114年度災害防救業務評核中脫穎而出，榮獲乙組特優殊榮。肯定貢寮區公所在防救災推動上的積極作為及具體成果，公所表示此項榮耀來自全體同仁的合作，以及區內各機關、社區的共同努力。

淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

新北市淡水區竹圍高中30週年校慶，以「竹圍三十 竹夢踏實」作為主軸，代表著竹圍高中歷經了三十個年頭，乘載著這些經驗，持續前進勇敢追夢，校慶活動開場由學校的音樂社團以及熱舞社團學生帶來韓國舞曲的精彩熱力表演，帶動現場氣氛，也展現出竹圍高中多元學習的熱情與青春活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。