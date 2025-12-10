淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

新北市淡水區竹圍高中30週年校慶，以「竹圍三十 竹夢踏實」作為主軸，代表著竹圍高中歷經了三十個年頭，乘載著這些經驗，持續前進勇敢追夢，校慶活動開場由學校的音樂社團以及熱舞社團學生帶來韓國舞曲的精彩熱力表演，帶動現場氣氛，也展現出竹圍高中多元學習的熱情與青春活力。

這一次30周年校慶活動，特別舉辦竹圍高中傑出及優秀校友徵選活動。經過師長和各方推薦，選出傑出校友2名，分別為第2屆校友，從事演藝事業，以偶像團體MODS進入演藝圈，近年以戲劇、主持節目和商業演出為主的陳謙文，以及專職於健美運動，曾參加世界自然健美協會競賽榮獲健體量級冠軍，現為「葡萄長文創」負責人第5屆校友曹桑澤。優秀校友為陳世銘先生、徐品君小姐、鄭令翊小姐、王昭華(達姆拉˙楚優吉)先生、吳俊諺先生、楊瑞福先生，從業領域橫跨餐飲、醫療、作家、音樂藝術、保險業務、學術研究，並且在這次校慶邀請校友出席共襄盛舉，並給予學弟妹勉勵。

此外，本次校慶舉辦30周年校慶慶祝茶會，邀請歷任的校長、家長會長、退休師長及傑出優秀校友參與回娘家的活動，一同回顧竹圍高中這30年來的歷史更迭與豐碩成果，在師長的見證下，看見竹圍高中的進步與壯大，並實踐求真、行善、成美，創新的幸福學園。

校長楊耀焜表示，竹圍高中持續在各方面不斷精進成長，學校師生積極參與許多競賽，獲得豐碩的成績表現，在教師教學方面，參與多項專案計畫精進教師共備並提升教學環境，在學校場域和硬體設備方面，本校積極爭取專案經費及外部資源挹注，持續更新學生學習場域，讓學生有更高品質的學習環境。

而透過本日的校慶慶祝活動，建立與社區的連結，除了美食園遊會，也有家長會及志工擺攤、國軍單位視力箱、天堂路、射擊、戰鬥服體驗活動等，各班均發揮團結合作的心，竭盡全力、熱情投入學校一年一度的慶典。面對未來的挑戰，仍待全校師生共同努力，持續追求卓越，創造竹中學子最佳的學習環境。