貢寮區公所防災有一套 連續11年評鑑特優

貢寮區公所在新北市114年度災害防救業務評核中脫穎而出，榮獲乙組特優殊榮。肯定貢寮區公所在防救災推動上的積極作為及具體成果，公所表示此項榮耀來自全體同仁的合作，以及區內各機關、社區的共同努力。

貢寮區公所長期致力於提升防災量能，除定期辦理各項防災演練，包括地震避難、颱風汛期應變及緊急應變中心開設演練之外，也特別重視跨單位的橫向聯繫。區公所與警消、民政、衛生、水利及電力等相關單位保持密切協調，確保災害發生時能迅速掌握狀況、有效調度資源，達到最快速與最穩定的防救災效應。

此外，貢寮區公所也積極推動社區防災動員，透過社區防災講座、居民自主防災隊訓練及避難路線宣導，讓民眾更能了解自身社區的災害風險與應對方式。透過行政與民間力量的結合，建立起更扎實的社區防災基礎。

貢寮區長柯建輝表示，未來將持續精進防災措施，包括導入科技工具、優化災害通報流程，並強化跨機關合作，以確保災害發生時能以最快速度做出有效因應，全力守護區民生命財產安全。