快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

貢寮區公所防災有一套 連續11年評鑑特優

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所長期致力於提升防災量能以及積極推動社區防災動員，榮獲特優殊榮。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所長期致力於提升防災量能以及積極推動社區防災動員，榮獲特優殊榮。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所在新北市114年度災害防救業務評核中脫穎而出，榮獲乙組特優殊榮。肯定貢寮區公所在防救災推動上的積極作為及具體成果，公所表示此項榮耀來自全體同仁的合作，以及區內各機關、社區的共同努力。

貢寮區公所長期致力於提升防災量能，除定期辦理各項防災演練，包括地震避難、颱風汛期應變及緊急應變中心開設演練之外，也特別重視跨單位的橫向聯繫。區公所與警消、民政、衛生、水利及電力等相關單位保持密切協調，確保災害發生時能迅速掌握狀況、有效調度資源，達到最快速與最穩定的防救災效應。

此外，貢寮區公所也積極推動社區防災動員，透過社區防災講座、居民自主防災隊訓練及避難路線宣導，讓民眾更能了解自身社區的災害風險與應對方式。透過行政與民間力量的結合，建立起更扎實的社區防災基礎。

貢寮區長柯建輝表示，未來將持續精進防災措施，包括導入科技工具、優化災害通報流程，並強化跨機關合作，以確保災害發生時能以最快速度做出有效因應，全力守護區民生命財產安全。

貢寮 災害

延伸閱讀

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

用相機紀錄下社區歷史 屏東水底寮長輩回想昔日社區繁華

秋冬賞芒好去處！新北瑞芳三安社區展現山城秘境魅力

日本發北海道三陸近海地震預警 最壞情況30萬人死、經濟損失近10兆

相關新聞

大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民...

華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連彎」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A...

石門區尖鹿馨窩老幼同樂 感受久違的祖孫情誼

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點有為長輩與幼兒園學童開設的體適能活動，今年延續去年的課程，來自乾華國小及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

扶輪社獎助學金助貢寮 連續11年關懷學子成長

板橋北區扶輪社今(10)日前往新北市貢寮區，舉辦「貢寮區獎助學金頒發典禮」，今年共串連貢寮區多所學校，包括貢寮國小、福連國小、福隆國小、澳底國小、和美國小、貢寮實中及豐珠中學，持續以實際行動關懷偏鄉教育。

貢寮區公所防災有一套 連續11年評鑑特優

貢寮區公所在新北市114年度災害防救業務評核中脫穎而出，榮獲乙組特優殊榮。肯定貢寮區公所在防救災推動上的積極作為及具體成果，公所表示此項榮耀來自全體同仁的合作，以及區內各機關、社區的共同努力。

淡水區竹圍高中歡慶30週年 校友齊聚見證三十年成長

新北市淡水區竹圍高中30週年校慶，以「竹圍三十 竹夢踏實」作為主軸，代表著竹圍高中歷經了三十個年頭，乘載著這些經驗，持續前進勇敢追夢，校慶活動開場由學校的音樂社團以及熱舞社團學生帶來韓國舞曲的精彩熱力表演，帶動現場氣氛，也展現出竹圍高中多元學習的熱情與青春活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。