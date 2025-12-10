扶輪社獎助學金助貢寮 連續11年關懷學子成長
板橋北區扶輪社今(10)日前往新北市貢寮區，舉辦「貢寮區獎助學金頒發典禮」，今年共串連貢寮區多所學校，包括貢寮國小、福連國小、福隆國小、澳底國小、和美國小、貢寮實中及豐珠中學，持續以實際行動關懷偏鄉教育。
板橋北區扶輪社已連續十一年投入獎助學金捐贈計畫，在資源相對不足的地區，支持學子努力向學。典禮現場由澳底國小弦樂隊開場演奏，以精湛音樂展現孩子們的學習成果，贏得滿堂彩。
活動中，各校代表亦特別致詞表達感謝之意，並回贈感謝狀予板橋北區扶輪社，感謝社友多年來持續深耕偏鄉、協助學校推動教育發展。
板橋北區扶輪社長王晛光表示，希望透過長期的獎助計畫，鼓勵學生勇於追夢，也期待拋磚引玉，吸引更多社會力量投入偏鄉教育。
