石門區尖鹿馨窩老幼同樂 感受久違的祖孫情誼

石門區尖鹿馨窩長者關懷據點有為長輩與幼兒園學童開設的體適能活動，今年延續去年的課程，來自乾華國小及石門國小附設幼兒園的孩子們來與長輩們一起玩樂，透過專門為老幼共融所設計的體適能活動，不僅是增進彼此的健康，也讓長輩與孩子們打成一片，玩得開心。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，與去年活動不同的是，長輩們與孩子們的互動更深入，阿公阿嬤有了去年的經驗，今年更加知道如何與幼童一起做體適能還有互動，不需要暖身熟悉彼此，長輩與孩子們很快就打成一片，親切互動。

連續兩場的課程，讓尖鹿馨窩的長輩與幼兒園的孩子們互動的相當開心，透過體適能運動內容的設計，讓幼兒與長者透過體適能道具的互動，增進幼兒的體能發展也延緩長輩的退化。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬再指出，長輩們看到有如孫輩的幼童總是特別開心，與小朋友玩，就好像跟自己的孫子玩。此外，長輩都相當珍惜這為期兩堂的益童頑樂課程，也期待未來這樣的活動計畫能持續下去，讓石門在地的長輩與幼兒共融，也感受難得的祖孫情誼。