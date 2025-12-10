快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

聽新聞
0:00 / 0:00

板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天審查預算。記者葉德正／攝影
新北市議會今天審查預算。記者葉德正／攝影

新北市議會目前正在審查明年度預算，今天有議員對日前小組審查要求新北殯葬設施應分散式的附帶決議有意見，認為分散卻跑到三峽、鶯歌，那三峽火葬場的爐是否也能分散到其他行政區？新北市議員黃淑君則詢問有意挑戰新北市長大位的副市長劉和然支不支持板殯「擴建」，劉和然表示，支持「優化」政策。

目前大會正在審查民政局預算，其中審到殯葬處業務時，市議員蘇泓欽批，看到附帶決議他真的忍不下去，火葬場、垃圾焚化廠嫌惡設施一再集中到土樹三鶯地區，前後加一加可能超過9個廳，板橋殯儀館才10個廳，地方長期承受惡臭、交通與環境負擔「這樣公平嗎？」。

民政局長林耀長說，會有這些改革，主要是地方有需求，希望能夠就近治喪。

市議員黃淑君也追問副市長劉和然指出，既然有意挑戰下一屆市長，是否支持三峽火葬場與板橋殯儀館擴建？

劉和然表示，目前市府政策方向為優化，包含改善老舊設施、重新規畫停車場、改善動線，以符合地方長年對禮廳與停車空間的需求，且建築本身使用年限已久，重新透過都市計畫把老舊禮廳改變，設計過後，自然會有相關規畫內容。

黃淑君說，目前的優化政策，實際上就是擴建、增加禮廳，她再三要求劉和然表態，優化禮廳會增加嗎？質疑劉「你不敢為市長背書！」

劉和然回應，他支持市府目前的優化政策，但強調議員不應替他「加上沒說過的話」，他表示，未來將依都市計畫程序檢視整體空間需求，並與地方溝通。

林耀長補充，板殯周邊為住宅區，相關用地若調整後，將能讓殯儀館的優化方案更完整，包含停車空間與綠地配置。

黃淑君強調，只要市府在新建或優化過程中擴大樓地板面積，「第一個站出來反對的就是我」。

劉和然 火葬場

延伸閱讀

政院版財劃法爭議未歇 劉和然要蘇巧慧：別再拿傅崐萁當擋箭牌

劉和然攻財劃法、蘇巧慧回制度談清楚 葉元之追問：到底支不支持？

劉和然猛攻蘇巧慧 蘇巧慧：劉副市長非常認真

緊咬財劃法議題 劉和然再批蘇巧慧縱容行政院修惡法

相關新聞

大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民...

華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連彎」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A...

板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

新北市議會目前正在審查明年度預算，今天有議員對日前小組審查要求新北殯葬設施應分散式的附帶決議有意見，認為分散卻跑到三峽、...

新北殯葬管理條例修正 中低收入戶使用櫃位明年起免費

新北市政府修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用標準」，中低收入戶使用櫃位將免費，另調整暫厝期間費用及新增一櫃多...

青春不老終生學習 新北松年大學春季班招生中

新北社會局統計，至今年11月底新北市65歲以上老年人口已達80萬3768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩...

新北創力坊釋出進駐名額 打造AI智慧城市新創明星隊

累積培育逾300組新創團隊的新北市「新北創力坊」宣布最新一期進駐申請正式開放。近兩年成果亮眼，不僅協助9組進駐團隊成功募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。