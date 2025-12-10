板殯、三峽火葬場「優化」爭議 議員要劉和然表態

新北市議會目前正在審查明年度預算，今天有議員對日前小組審查要求新北殯葬設施應分散式的附帶決議有意見，認為分散卻跑到三峽、鶯歌，那三峽火葬場的爐是否也能分散到其他行政區？新北市議員黃淑君則詢問有意挑戰新北市長大位的副市長劉和然支不支持板殯「擴建」，劉和然表示，支持「優化」政策。

目前大會正在審查民政局預算，其中審到殯葬處業務時，市議員蘇泓欽批，看到附帶決議他真的忍不下去，火葬場、垃圾焚化廠嫌惡設施一再集中到土樹三鶯地區，前後加一加可能超過9個廳，板橋殯儀館才10個廳，地方長期承受惡臭、交通與環境負擔「這樣公平嗎？」。

民政局長林耀長說，會有這些改革，主要是地方有需求，希望能夠就近治喪。

市議員黃淑君也追問副市長劉和然指出，既然有意挑戰下一屆市長，是否支持三峽火葬場與板橋殯儀館擴建？

劉和然表示，目前市府政策方向為優化，包含改善老舊設施、重新規畫停車場、改善動線，以符合地方長年對禮廳與停車空間的需求，且建築本身使用年限已久，重新透過都市計畫把老舊禮廳改變，設計過後，自然會有相關規畫內容。

黃淑君說，目前的優化政策，實際上就是擴建、增加禮廳，她再三要求劉和然表態，優化禮廳會增加嗎？質疑劉「你不敢為市長背書！」

劉和然回應，他支持市府目前的優化政策，但強調議員不應替他「加上沒說過的話」，他表示，未來將依都市計畫程序檢視整體空間需求，並與地方溝通。

林耀長補充，板殯周邊為住宅區，相關用地若調整後，將能讓殯儀館的優化方案更完整，包含停車空間與綠地配置。

黃淑君強調，只要市府在新建或優化過程中擴大樓地板面積，「第一個站出來反對的就是我」。