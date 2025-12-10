新北殯葬管理條例修正 中低收入戶使用櫃位明年起免費

新北市政府修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用標準」，中低收入戶使用櫃位將免費，另調整暫厝期間費用及新增一櫃多罐區域。民政局表示，此措施預計12月底發布，自明年1月1日實施。

民政局表示，另因應殯葬管理條例修正第21條之1規定，此次修正除延續原低收入戶免收相關費用外，這次也將中低收入戶納入免收相關費用範圍。以現有公立設施估算，至少有2萬3000個骨灰櫃和3600個骨骸櫃可供選擇使用。

為提升暫厝時間使用彈性，原訂暫厝期間為6個月，每次收費1800元，調整為每次使用期間為3個月，每次收費900元，以方便民眾。

民政局說明，為提高民眾選擇之多元性及便利性，新增新店四十份多元化示範公墓附設懷親堂、平溪第一公墓納骨堂及雙溪懷恩堂提供一櫃多罐式骨灰櫃，提供民眾共同安奉先人之空間選擇。