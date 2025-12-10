台中州廳廣場花圃、噴水池被拆宛如廢墟 文化局曝原因

國定古蹟台中州廳持續封館修復近5年，台中市文化局正在進行二期景觀工程，路過民眾發現廣場如廢墟，花圃及噴水池全被拆除，現場慘不忍睹，引發網友撻伐。文化局表示，州廳廣場過往因車輛長期輾壓，造成地坪凹陷，經文化部同意及專家嚴謹審議，規劃挖除重鋪改善，打造人本空間。

國定古蹟台中州廳是昔日市政府，在前台中市長林佳龍任內，與文化部簽署意向書，推動台中州廳轉型為國美二館，不過市長盧秀燕上任後收回整修，並封館修復迄今，未來完工後，除了維持現有辦公廳舍使用，也會有藝文展覽空間。

台中州廳自2020年封館修復近5年，一期主體建築已於2024年完工，二期景觀工程也已施工半年，預計明年7月完工。不過，最近有路過民眾發現，原圓形花圃、噴水池廣場，殘破建材散落宛如廢墟，挖得亂七八糟、慘不忍睹，失去古蹟氛圍。

有網友在社群網站痛批，大家一直在等台中州廳重新開放，等到的是亂挖一通的廣場，看得好心痛，市長帶頭不尊重文化史蹟。也有網友抱怨，台中州廳錯過成為國家級美術館，修復多年不見天日就算了，現在竟然還在亂挖地面、破壞水池？「看了不生氣嗎？」

文化局表示，台中州廳廣場因年久未整修，地坪多處損壞凹陷，加上過往水池設計造成動線阻隔，已不符現代安全需求，經依規報請文化部同意，並邀請專家學者嚴謹審議通過後，展開花圃及噴水池等老舊設備拆除改善工程，恢復人本動線，維護市民安全，目前工程均按計畫如期推進。