助新手媽媽順利育兒 北市母乳庫擴增服務北竿

中央社／ 台北10日電
台北市立聯合醫院說，運作已久的公益母乳庫升級運作方式，透過冷鏈保鮮，搭配增設小型發送站配送，父母不需親領更方便。中央社記者楊淑閔攝 114年12月10日 中央通訊社
北市聯醫公益母乳庫增設小型發送站，要讓早產兒、病嬰等適用案例的父母便利領乳，不卻步申請，幫助更多新手媽媽順利育兒，11月底起並擴增服務至離島北竿。

台北市立聯合醫院婦幼院區推動「婦女與兒童友善環境」計畫多年，其中包含成立公益母乳庫已滿20年，為亞洲首座公益母乳庫，迄今超過6000名愛心媽媽捐乳、處理7萬7223公升母乳，嘉惠6300多名早產兒與病嬰。

台北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任張芳維說，要讓孩子健康成長，家長至關重要，北市聯醫從民國109年起提供到聯醫就診案例家訪服務，藉此了解孩子的成長狀況，又北市猝死率雖不高，但猝死症跟居家環境有關，所以也會評估居家安全。

北市聯醫兒童醫學部主任方麗容也說，台灣5歲以下孩子死亡以意外傷亡最多，執行家訪以來，已可看到居家安全不合格率獲得改善，家訪確有實質意義。

張芳維進一步說，透過家訪發現離島媽媽對公益母乳有需求，輔以北市聯醫婦幼院區的公益母乳庫作業方式持續升級中，已確認透過冷鏈可保鮮，今年北市聯醫並承接了「連江縣北竿鄉全民健保偏鄉全人整合照顧方案」，搭配家訪，將所需母乳提供給這名媽媽。

張芳維並說，母乳庫的升級措施包含設置小型發送站，未來可直接配送到北竿的小型發送站。

方麗容說明，目前每年全台約有900名嬰兒的家長申請母乳供應，目前的服務範圍以台灣北部、中部及附近離島為主，如今家長不用舟車勞頓親領，會更有利於有此需求的家庭表達意願，作法上請醫師填寫醫囑單線上申請，母乳庫的醫事人員審核通過即可。

她補充，目前提供公益母乳的對象首先是早產兒，其次是住院病嬰，第三是有此需求並經醫師評估過的嬰兒，這些案例通常是母親無法或不能充分提供、嬰兒喝配方奶有嘔吐等不耐受情況發生，但因鼓勵親餵母乳，先以足月短期提供為主。

