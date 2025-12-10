青春不老終生學習 新北松年大學春季班招生中

新北社會局統計，至今年11月底新北市65歲以上老年人口已達80萬3768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩老化，市府推動老人共餐、社區照顧關懷據點，開辦28年的松年大學已提供3萬多個名額，讓長者在地安老、健康樂活，現春季班招生，歡迎年滿55歲設籍新北市民眾報名，讓民眾生活更添精彩。

114年新北市松年大學動態成果展今天在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，今年動態成果展以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞台充滿多元文化與國際感。

市長侯友宜今出席到場鼓勵學員透過學習提升自我價值，他說松年大學87年開辦至今已邁入28年，從第一年57個班1967名學員，成長至今年的958班3萬多名。加上銀色奇肌班、長青學苑等課程，今年共辦理2079班，7萬2611人參與。

社會局長李美珍表示，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精彩。