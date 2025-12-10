快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

青春不老終生學習 新北松年大學春季班招生中

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北松年大學動態成果展今發表。記者林媛玲／攝影
新北松年大學動態成果展今發表。記者林媛玲／攝影

新北社會局統計，至今年11月底新北市65歲以上老年人口已達80萬3768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩老化，市府推動老人共餐、社區照顧關懷據點，開辦28年的松年大學已提供3萬多個名額，讓長者在地安老、健康樂活，現春季班招生，歡迎年滿55歲設籍新北市民眾報名，讓民眾生活更添精彩。

114年新北市松年大學動態成果展今天在市府3樓多功能集會堂熱鬧登場，今年動態成果展以「世代同學、青春不老」為主題，融合國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演及樂器合奏等20個節目，展現銀髮學員的多才多藝與活力，也讓舞台充滿多元文化與國際感。

市長侯友宜今出席到場鼓勵學員透過學習提升自我價值，他說松年大學87年開辦至今已邁入28年，從第一年57個班1967名學員，成長至今年的958班3萬多名。加上銀色奇肌班、長青學苑等課程，今年共辦理2079班，7萬2611人參與。

社會局長李美珍表示，新北市松年大學提供數位資訊、多元文化、文創藝能、旅遊休閒及健康運動等課程，讓長者在輕鬆氛圍中學習、充實自我，保持思維活躍、增進知識，也與社會保持連結，達到健康、活躍老化。每年春、秋兩季招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名，讓銀髮生活更添精彩。

鶯歌區永吉社區發展協會中高齡84歲陳廖桂春，每天轉乘2班車到永吉活動中心參加歌唱班，十多年如一日，樂此不疲，她笑說能多走出來參加活動，「很快樂啊！」

松年大學87年開辦至今已邁入28年，今天舉辦動態成果發表會。記者林媛玲／攝影
松年大學87年開辦至今已邁入28年，今天舉辦動態成果發表會。記者林媛玲／攝影
新北松年大學動態成果展今發表。記者林媛玲／攝影
新北松年大學動態成果展今發表。記者林媛玲／攝影

老化 社會局

延伸閱讀

新北三峽山區違規棄廢瀝青 營造商3人羈押禁見

美國關稅影響 新北已有1058人放無薪假

館長遭爆性騷案 新北勞工局：12月3日已受理調查中

職場性騷擾、霸凌案件高幅度成長 新北跨局處「接住勞工」

相關新聞

大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民...

華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連彎」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A...

青春不老終生學習 新北松年大學春季班招生中

新北社會局統計，至今年11月底新北市65歲以上老年人口已達80萬3768人，占全市人口19.86%。為照顧銀髮長者、延緩...

新北創力坊釋出進駐名額 打造AI智慧城市新創明星隊

累積培育逾300組新創團隊的新北市「新北創力坊」宣布最新一期進駐申請正式開放。近兩年成果亮眼，不僅協助9組進駐團隊成功募...

板橋「定食8」氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償與善後

新北板橋重慶路「定食8」餐廳日前氣爆造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北市長侯友宜今天表示，市府第一時間即會同區...

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

香港香港宏福苑施工大火釀重大死傷，台北市長蔣萬安上月底要求建管處全面稽查全市所有外牆整修中的施工現場，排除巷弄內違規擺置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。