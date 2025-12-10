怕被記黑帳？「身心調適假」上路2個月 台東5千公務員沒人敢請

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公教人員專屬的「身心調適假」上路已滿2個月，台東縣政府與所屬機關卻是「掛零」，逾5千名員工沒有人敢請。記者尤聰光／攝影
公教人員專屬的「身心調適假」自今年10月10日正式上路，中央宣稱目的在讓公務員能適時紓壓、避免過勞。不過實施已滿2個月，台東縣政府與所屬機關卻是「掛零」。逾5千名員工中，沒有人敢請，讓議員直言「制度漂亮，實際根本沒人敢用」。

議員黃治維今天在預算審查指出，明明是假別制度保障，但員工心裡卻有一把無形的尺。他表示，不少公務員擔心請假會被主管「記在心裡」，甚至被貼上「不穩定、抗壓差」的標籤，久而久之乾脆誰也不請，「要看主管臉色才能休假，這根本就是異常的工作環境」。

他建議，縣府明年應將「身心調適假使用率」納入各機關績效考評，「不是逼大家請假，而是確保每位職員真的能放心休、敢放心休」。他強調，府內不少人承受滿滿工作量，又得面對民眾與繁重行政流程，壓力大到晚上睡不好、假日也在想公文的人很多。如果不能適時調適，最後只會走向身心失衡。

雖然官方統計指出，身心調適假1年最多能請3天，還能按「小時計」請半天或幾小時，且免附證明、主管不得拒絕，但多名縣府職員私下卻透露另一面現實。

一名不願具名的職員說「紙本規定是這樣寫沒錯，但你真的請下去，主管的眼神、語氣、交辦工作方式就會不一樣，沒人想被貼標籤」。也有人坦言「我們不是不需要休息，是不敢。怕影響年終、怕考績被扣、怕被質疑狀況不好」。

對此，人事處長邱婉玲回應，未來將加強請假流程宣導，並與主管溝通心態調整，「只要職員有需要，不用證明、直接准假。」她也強調，制度設計原意就是照顧員工，不會因請假影響權益。

縣府職員私下透露沒人敢請，就是沒人想被貼標籤。記者尤聰光／攝影
