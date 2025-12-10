新北創力坊釋出進駐名額 打造AI智慧城市新創明星隊

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025年10月舉辦台日新創交流活動，5組日本新創團隊與台灣5組新創交流。圖／新北市青年局提供
累積培育逾300組新創團隊的新北市「新北創力坊」宣布最新一期進駐申請正式開放。近兩年成果亮眼，不僅協助9組進駐團隊成功募資，年底累計投資額更將突破新台幣3億元。新北市青年局表示，期待更多科技與智慧城市領域的新創參與，在基地資源與專業輔導下加速成長、接軌國際市場。

青年局長邱兆梅指出，新北創力坊已深耕12年，是市府協助青年新創的重要基地。創力坊聚焦「科技」與「智慧城市」兩大主軸，提供跨領域專家輔導，從免費營業登記、商業模式優化、產品市場驗證到投資媒合，提供一條龍的創業支持。她說，青年局希望讓每組新創團隊都能從研發階段順利跨入商業化，並具備走向國際的能力。

青年局說明，新北創力坊地點位於捷運台北橋站3樓，具備近400坪空間、13間獨立辦公室與28個共同工作座位，並提供顧問輔導、創業課程、海外補助及國際展會曝光等資源，開設以來已成功培育多組具代表性的新創團隊。

其中，「愛吠的狗娛樂股份有限公司」在輔導下已與20多家客戶簽署MOU，並完成3000萬元Pre-A輪募資；「宇宙製造股份有限公司」推出AI SOLLY虛擬助教，協助全台600所學校改善特教生社交溝通訓練，並獲選 HolonIQ 2025 Taiwan EdTech 50；「介觀生醫股份有限公司」以即時病理顯微技術入選美國柏克萊 Skydeck 加速器，並與史丹佛及UCSF等醫療機構交流，拓展國際合作。

營運單位領濤新創執行長蘇榮智表示，「New Taipei Demo Day」已成為新北重要新創盛會，每年吸引上百位投資人與創業者交流。創力坊亦帶領團隊前進國內外大型展會，包括 NextRise 2025 Seoul、AI EXPO、Meet Taipei，協助新創打開國際鏈結。

青年局指出，第22期進駐自即日起至115年1月5日止開放申請，共招募30組團隊，提供實體辦公室、共同工作空間及虛擬進駐3種形式。鼓勵對科技產業有興趣的青年踴躍申請。

新北創力坊每年率多組新創團隊至MeetTaipei，接軌市場。圖／新北市青年局提供
2025年7月洛杉磯加速器Larta創辦人Rohit Shukla在創力坊分享新創到美國落地計畫。圖／新北市青年局提供
2025年薪北創力坊率三大新創團隊出征韓國科技盛會NextRise 拓展海外市場。圖／新北市青年局提供
2025 New Taipei Demo Day邀請上百位創投參與，讓新創團隊展現實力。圖／新北市青年局提供
