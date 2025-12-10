大安運動中心太極拳一堂270元漲到450元 66%漲幅挨批「吸血」

北市大安運動中心月初公告明年課程表，被發現太極拳一堂從270元漲到450元、調幅66%，其他課的漲幅也不少，議員批公辦民營的運動中心，本意是推廣全民運動卻帶頭吸血。體育局說，請營運廠商參考整體市場行情重新研議評估；業者已於昨日更新收費價格。

大安運動中心2010年4月啟用，2023年4月長佳機電工程股份有限公司取得經營權，投入超過1億元整建，閉館6個月整修內外部，同年9月重新開幕。臉書粉專去年11月公告，近年因人力、水電、瓦斯等物價不斷飛漲，已無法持續吸收成本上升壓力，自2025年1月1日起部份課程費用調升，漲幅10至15%。

一名市民是大安運動中心的長期客戶，近期發現該中心12月1日公告明年1、2月運動課程及收費方式，瑜珈課從每堂200元調至250元、調幅25%，體適能課程從375元漲至450元、調幅為20%，就連舊生續報原有9折優惠也一併取消。

其他市民也不滿，運動中心無預警大幅漲價，因此很多人放棄去上國標舞課，覺得失去運動中心服務的意義。

議員楊植斗一天接獲兩件陳情，他看到明年的價目表，直呼嚇死人，長輩最愛的太極拳一堂課從270元漲到450元、漲幅66%，熱門的肚皮舞漲幅也高達64%，甚至取消舊生的續報優惠，變相雙重漲價。他理解萬物齊漲，各單位經營不易，要反映成本也合情合理，但無預警且高達66%漲幅是合理？別把大安區市民當成提款機。

北市各運動中心依促參法由民間單位營運並自負盈虧，各館需負擔場館維護、設備更新及人力等營運成本。

體育局經洽大安運動中心的營運廠商，對方表示是受到近年電費調整、人事成本上升，以及原物料價格持續上漲，整體營運及管理成本大幅提高，明年起將調整課程價格及課程時間；已請營運廠商參考整體市場行情重新研議評估，業者允諾調整。

大安運動中心臉書粉專已於昨日下午近4時更新貼文的課程價格，包含太極拳單堂漲幅從66%降為38%、肚皮舞從64%降至31%。

體育局說，契約對健身房每時50元、游泳池單次入場110元與球類場租等基本收費訂有上限，但課程種類繁多、內容差異大，各中心可依行政區特性、營運成本及經營情況等，自行訂定課程經營方式，在未違反委外營運契約的原則下，體育局原則尊重。