華中橋機車引道駕駛自摔亡 議員批「死亡三連灣」釀憾事

台北市華中橋中和方向往萬華的機車引道，連續多彎道路設計被批評，不料，北市議員劉耀仁接到民眾陳情，10月24日該路段發生A1（死亡）自摔事故，今天到場會勘要求市府趕緊調整。工務局說明，會盡速與交工處在三個月內檢討出改善措施。

劉耀仁表示，華中橋機車引道在2018年更新完後，就曾在議會警告彎道設計過於急彎，完全是「死亡三連灣」，結果幾年下來不時會有自摔打滑，不料，今年10月24日就發生了A1自摔事故。

他說，案發雖然是剛下完雨，但監視器顯示，60歲駕駛車速不快，沒想到騎到第三個彎道時，車子突然打滑橫向自摔，駕駛自撞導致顱內出血及顱底骨折不治，「該駕駛當時是送孫子彌月蛋糕，從中和過來萬華，沒想到人就沒了。」

家屬今天也到會勘現場，他嘆，就在10月29日返回現場牽死者車輛時，又在同一位置親眼目睹另一名騎士自摔自撞，該駕駛雖有意識，但是沒有力氣在站起來，可見事故頻率過高，加上該路段護欄這幾年新舊撞擊痕跡明顯，可見並非個案。

劉耀仁呼籲，北市府應該要正視問題，建議橋梁截彎取直，若不行也應該要像是中正、光復橋將汽機車合流，不要再行駛「死亡三連灣」，避免更多憾事發生。

台北市工務局新工處主任秘書陳炳麟說明，華中橋機車引道設計，是因為讓華中橋汽車能夠銜接水源快速道路，不過機車引道三個彎長度160公尺，設計仍有符合半徑35公尺以內、機車道寬度3.5公尺等法規，不過仍有事故意外，市府依舊責無旁貸。