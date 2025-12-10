台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

基隆河八堵抽水站出現油污事件清理已告一段落，台水公司10日表示，水質檢測結果一切正常，也經第三方公正單位確認水質無虞，將自11日上午8時恢復基隆河水源取水，晚上停抽，再視情況逐步延長每日抽水時間。

同時，台水估受影響戶數18萬戶，水費減免半個月，明年2、3月帳單主動扣抵，用戶不必申請，也提供用戶清洗水塔補助。水費減半部分，台水公司損失至少2千多萬元，補助清洗水塔及協助清理水塔的負擔，台水公司目前尚無法計算。台水公司董事長李嘉榮表示，等檢調確定此次油汙汙染元凶，台水公司就會循法律途徑求償。

11月27日清晨基隆河八堵抽水站出現不明油汙，台水公司暫停自基隆水取水，影響基隆及新北市汐止地區用水，環境部督導協作基隆市環保局、新北市環保局、台水司展開汙染源追查，目前已鎖定可疑對象，評估應是單一事件。

李嘉榮指出，事件發生於11月27日上午6時多，八堵抽水站發現水面有油花後，立即關閉水源並改由新山水庫供水，但受汙染的自來水已進入管網，台水公司隨即啟動淨水廠清洗作業，並在基隆市及汐止區進行管網排水，同時提供水車服務。

李嘉榮表示，近日派遣機動水質檢驗車進行密集採樣檢測，包括八堵抽水站、新山淨水廠及配水管網，檢測項目涵蓋臭度、冷熱嗅及揮發性有機物，截至12月2日，共檢測了41所學校（82件採樣）、淨水廠及抽水站（144件）以及供水範圍配水（165件），所有水質檢測結果均正常，並經中原大學第三方公證單位驗證。目前供水已恢復正常，民眾反映已無異味。

台水指出，依最新各項採樣與檢驗結果顯示，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」水質安全無虞，因此決定自12月11日啟動八堵抽水站復抽。復抽分兩階段進行，11日上午8點復抽，白天抽水，晚上暫停抽水，觀察兩天都沒問題後，再逐步恢復至全日抽水。

李嘉榮表示，此次事件台水公司也是受害者，但仍向用戶致歉，此次事件評估約有18萬戶受影響，台水將減免用戶半個月水費，初估損失約2000多萬元，將於明年2、3月直接從水單扣除，用戶無需申請。

此外，用戶若有水塔清洗需求，憑單據可申請補助，或由台水公司協助清洗，台水公司已在汐止及基隆服務所成立「馬上辦中心」，提供水質諮詢、用水設備清洗及水質檢測服務，清洗費用及水費減免款項預計申請後2周內撥款。