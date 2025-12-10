聽新聞
0:00 / 0:00
板橋「定食8」氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償與善後
新北板橋重慶路「定食8」餐廳日前氣爆造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北市長侯友宜今天表示，市府第一時間即會同區公所召開住戶會議，要求業者務必承擔周遭建物損壞、店家生計受影響等相關賠償責任，「昨天業者也已同意負起賠償責任，以及善後所有相關問題。」
侯友宜說，除要求業者負責外，市府也已委請結構技師逐棟、逐戶進行安全檢查，確保每一戶回家前絕對無虞，並在修復完成後，讓居民安心返回住所。相關作業正全面進行中。
侯友宜強調，公共安全部分，市府已在昨日治安會報中要求各相關局處，全面落實檢查具有公安疑慮處所或設備，避免類似事件再度發生，「我們會全力以赴，守護市民安全」。
板橋區公所昨開說明會，新北市土木技師公會與大樓管委會共同向住戶說明鑑定流程，預計2周內完成初步結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言