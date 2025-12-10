板橋「定食8」氣爆案 侯友宜：業者已同意賠償與善後

新北板橋重慶路「定食8」餐廳日前氣爆造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。新北市長侯友宜今天表示，市府第一時間即會同區公所召開住戶會議，要求業者務必承擔周遭建物損壞、店家生計受影響等相關賠償責任，「昨天業者也已同意負起賠償責任，以及善後所有相關問題。」

侯友宜說，除要求業者負責外，市府也已委請結構技師逐棟、逐戶進行安全檢查，確保每一戶回家前絕對無虞，並在修復完成後，讓居民安心返回住所。相關作業正全面進行中。

侯友宜強調，公共安全部分，市府已在昨日治安會報中要求各相關局處，全面落實檢查具有公安疑慮處所或設備，避免類似事件再度發生，「我們會全力以赴，守護市民安全」。

板橋區公所昨開說明會，新北市土木技師公會與大樓管委會共同向住戶說明鑑定流程，預計2周內完成初步結果。