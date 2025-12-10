專訪／輝達落定後…蔣萬安立目標：台北成為全球AI前十大城市

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對輝達確定落腳北士科，未來首都ＡＩ發展，雖然台北市地狹人稠，蔣萬安也展現自信，要打造北市科技廊帶，目標讓台北未來成為全球AI前十大城市，更期待下一個「Open AI」等級的變革就始於台北。

蔣萬安說，市府希望打造台北市的科技廊帶，就是從南港軟體園區、內科，然後一直到北士科，把這條廊帶串接起來，他會有這個構想，是因以前在加州矽谷，從灣區一路延伸到舊金山往南，也是廊帶。

蔣萬安指出，北士科剛開始，輝達將進駐，科技廊帶開始看到雛形，當然接下來希望有輝達進駐的效益，吸引包括AI應用的科技公司或團隊進來，甚至思考北士科的下一步是洲美，甚至到關渡。

蔣萬安表示，一個月前他也和市府團隊實際到關渡跟洲美，一步一步還有很多需要克服，因為國土計畫法的審議，北市已經提報給中央，希望把洲美跟關渡這一個平原，原本是農業用地，希望城鄉發展，把它改劃作「城鄉一」ㄝ但那內政部有一些意見，市府會再做更詳盡的說明。

蔣萬安指出，這一步如果可以跨過去，希望短中長期可以做一個規畫，ＡＩ發展外，還希望包括智慧醫療、無人駕駛應用，結合社子島開發，現在交通建設。

捷運路網也會評估，社子島未來會有一個ㄈ字型的捷運，一路延伸到天母 、石牌商圈；南北向則是從北士科的承德路一路下來接重慶南北路寧夏商圈，會經過大稻埕、大龍峒，未來交通會非常方便。

蔣萬安說，其實在引進輝達前，這三年來我們以兩個戰略引擎「創業家友善城市」、「AI驅動的智慧城市」為台北厚植基礎。

蔣萬安表示，AI發展的源動力就是創新，而創新就需要為跨領域、跨區域的交流降低門檻，所以推出了創業家護照Global Pass，讓台北新創團隊在全球11個國家、22個城市，總共有120個據點，能免費享有共享辦公空間與創業資源；反之亦然，也熱情歡迎這些區域的新創免費來台北14個新創基地，激盪更多創新火花。

蔣萬安說，AI發展的另個關鍵就是落地應用，市府以身作則，率先全國推出AI作業指引，並在這個基礎上，大膽的嘗試導入AI，比方說我們的1999就透過AI大幅縮短民眾「等答案」的時間，提升服務體驗。

蔣萬安說，正跟北科大、聯發科合作打造屬於北市的大型語言模型，也已經編了5年10億的競爭型預算，來鼓勵市府、各單位、跟民間在各種場景合作導入AI。

蔣萬安說，有創新動能、有應用場景，更有輝達等世界AI巨頭領跑，連同對台北加大投資的谷歌、緯創、緯穎等串連AI整合跨域的可能，台北科技廊帶Tech Cluster的發展打造出最適合孕育AI創新的土壤。

「台北要做AI powerhouse」蔣萬安說，我們匯聚動能、激發改變，除了目標讓台北在2035成為全球AI前十大城市，更期待下一個「Open AI」等級的變革就始於台北。

另一方面，作為全球市值首個突破5兆美元的公司、AI浪潮的引領者，輝達的入駐更具有產業發展以外的重要意義。在國際變換莫測、區域局勢緊張之際，輝達落腳台北，就像一粒定心丸，象徵國際相信台北的穩健與韌性，世界有信心繼續走進臺北。