專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

台北市長蔣萬安上任將屆三周年，接受聯合報專訪透露，上任以來最困難任務，就是讓輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，周周和輝達視訊，困難性、複雜性超乎外界想像，秉持「只許成功不能失敗」精神，為台灣打造第二個「護國神山」。

蔣萬安回顧三年來最滿意施政，第一絕對是台北大巨蛋啟用，二是中央不做、北市來做的「生生喝鮮奶」，最後一個是輝達海外總部進駐台北，也是最困難。

蔣萬安說，輝達對台北市，甚至對台灣未來長遠發展是一個轉折點，這件事情如果成了，未來在全球AI的競爭當中，占有一席之地，保持領先，等於有第二個護國神山，在AI這波競爭浪潮當中，能不能站穩這一步，攸關未來20、30年，甚至未來50年打下很穩固的基礎。

「算力即國力。」蔣萬安說，他的態度只許成功，韓國、日本、新加坡、香港都極力爭取輝達總部，但他說，台北最重要是有頂尖人才，他也跟輝達執行長黃仁勳講過，黃仁勳也同意。

蔣萬安回憶，當時各縣市都在爭取輝達，他向輝達分析優勢，帶他們看了花博、松南營區、北士科T17、18等地。最後輝達團隊來，準備一張蓋在北士科上的AI模擬圖說「市長，很漂亮喔，旁邊有河，我們可以放得下」，連模擬圖都做好了，表示就是非這塊地不可。

蔣萬安笑說，當時一則以喜一則以憂，喜的是確定選擇台北，但憂的是，為何偏偏選了上面「有人的地」，新光人壽有地上權。他立刻召集市府團隊，因為這牽扯到很多局處，要一起溝通，也請副市長李四川主責，兩人也分工，由他來跟輝達溝通，李四川和新壽斡旋。

蔣萬安也告訴李四川「我們只能成功不能失敗」，輝達案確實很困難，要協調、要談判，但也必須要確保公務人員不能違法，要按程序來。

蔣萬安當時想到，「造山者」紀錄片中，包括孫運璿、張忠謀等人在七○年代沒有資源，從實驗用晶片到現在最先進的製程，也是秉持只許成功不能失敗的精神，看的是未來30年、40年，甚至50年以後台灣的國力。

談判過程中，輝達也有幾次詢問進度如何，蔣萬安透露，他們很不理解，為什麼T17、T18不能直接移轉給輝達，還要先跟新壽解約，北市取回土地後才能再給輝達等。

過程中也有些政治角力，是否覺得中央在扯後腿？蔣萬安認為，內政部公文回復，同意透過專案地上權把土地轉給輝達，「中央確實有協助」，最後也非常謝謝新壽願意合意解約，關鍵一步取回土地後，移轉給輝達。

至於中央一度替輝達盤點土地，是即將要「割稻尾」？蔣萬安笑說，中央也希望把輝達留在台灣，至於有沒有想把輝達留在台北？「我不知道，因為確實不知道啊」。

蔣萬安也說，當新壽與輝達的MOU到期，李四川認為這是全新的開始，輝達不須再被MOU所綁住，所以北市也盤點備案給輝達，分析這塊比T17、T18更好，輝達也確實派人來看，種種都可能促使新壽最後決合意解約。

蔣萬安也說，輝達案對市府來說是難得寶貴的經驗，他們周周和輝達視訊，困難性、複雜性超乎外界想像，一邊是這麼大金控，一方是全世界市值最高的科技公司，都有各自的考量和堅持，市府仍能站穩立場，符合他們的需求，沒有破局。