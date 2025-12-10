快訊

仙塔律師為什麼認罪？律師同業分析3關鍵：應非良心發現、停損操作罷了

專訪／蔣萬安打造第二個「護國神山」 輝達落腳北市幕後曝光

好想改日本名？日本殖民統治下那些失去名字的台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建管處委請專業公會全面勘檢全市外牆修繕等工地的施工鷹架。圖／北市建管處提供
北市建管處委請專業公會全面勘檢全市外牆修繕等工地的施工鷹架。圖／北市建管處提供

香港香港宏福苑施工大火釀重大死傷，台北市長蔣萬安上月底要求建管處全面稽查全市所有外牆整修中的施工現場，排除巷弄內違規擺置或停車阻礙等潛在危險。建管處指出，經委託專業公會檢查52處工地，9處不合格，仍2處限期改善，違者將處1.8萬元。

建管處表示，每年半年委託專業公會檢查，今年下半年已於10月檢查；因應香港大火，12月1日委請台北市土木技師公會、台北市建築師公會全面勘檢北市外牆修繕等工地的施工鷹架，並在既有檢查表增列不得堆置易燃物、不得影響原建物逃生動線等檢查項目。

建管處說，經公會檢查52處工地，有9處工地不合格，其中3處涉及此次增列檢查項目，包含不得堆置易燃物、影響原建物逃生動線；目前仍有2處改善中，限期12月12日，如未改善完成，將以違反建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，依同法第89條裁罰1.8萬元。

建管處也強調，工地承、監造人及專任工程人員本於建築法第63條及第84條等規定，負有維護施工場所安全、防範危險的法定責任，應落實各項安全及防護措施檢查，且工地負責人應隨時針對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表。

香港大火 建築師 建物 鷹架 宏福苑 蔣萬安 火災

延伸閱讀

商業登記後須參加勞動講習

花蓮明年統籌分配稅款增 總預算未審府會先過招

助理費除罪化草案惹議 司委會綠召委變更議程要法務部專報

北市外牆修繕工地鷹架勘檢 建管處：9處不合格

相關新聞

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

「台北大巨蛋是我對市民的承諾。」台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要在上任一年內順利完工啟用，是一個非常重大的宣示跟承諾...

專訪／輝達落定後…蔣萬安立目標：台北成為全球AI前十大城市

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對輝達確定落腳北士科，未來首都ＡＩ發展，雖然台北市地狹人稠，蔣萬安也展現自信，要打造北市...

淡水停水 榮工：圖無水管 台水：圖資正確

新北淡水上月因淡北道路工程挖破自來水管釀大規模停水，影響6.6萬戶，承包工程的榮工工程發布聲明，強調施工均依核准設計圖，...

專訪／王世堅說95%連任 蔣萬安：選舉最怕聽到這些「很危險」

明年就是縣市長選舉，民進黨立委王世堅指台北市長蔣萬安連任成功機率高達95%，蔣萬安接受聯合報專訪笑說，離選舉現在還有30...

專訪／上任將滿三周年…蔣萬安預告明年這些施政亮點

台北市長蔣萬安上任將滿3周年，任內推動市政不遺餘力，生生喝鮮乳、幸福住宅、好孕專車，甚至明年還有北市聯醫婦幼專責醫院，對...

專訪／蔣萬安「打死不退決心」 生生喝鮮奶還要擴大

台北市長蔣萬安上任將屆3周年，回顧三大最重要也是最困難的三項施政，除了輝達落定北市、台北大巨蛋啟用，還有受惠許多學童的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。