香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

香港香港宏福苑施工大火釀重大死傷，台北市長蔣萬安上月底要求建管處全面稽查全市所有外牆整修中的施工現場，排除巷弄內違規擺置或停車阻礙等潛在危險。建管處指出，經委託專業公會檢查52處工地，9處不合格，仍2處限期改善，違者將處1.8萬元。

建管處表示，每年半年委託專業公會檢查，今年下半年已於10月檢查；因應香港大火，12月1日委請台北市土木技師公會、台北市建築師公會全面勘檢北市外牆修繕等工地的施工鷹架，並在既有檢查表增列不得堆置易燃物、不得影響原建物逃生動線等檢查項目。

建管處說，經公會檢查52處工地，有9處工地不合格，其中3處涉及此次增列檢查項目，包含不得堆置易燃物、影響原建物逃生動線；目前仍有2處改善中，限期12月12日，如未改善完成，將以違反建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，依同法第89條裁罰1.8萬元。

建管處也強調，工地承、監造人及專任工程人員本於建築法第63條及第84條等規定，負有維護施工場所安全、防範危險的法定責任，應落實各項安全及防護措施檢查，且工地負責人應隨時針對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表。