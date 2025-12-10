聽新聞
秋冬賞芒好去處！新北瑞芳三安社區展現山城秘境魅力

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民眾若想更深入了解三安社區，可安排導覽服務。圖／新北農業局提供
民眾若想更深入了解三安社區，可安排導覽服務。圖／新北農業局提供

隨著秋冬腳步來臨，新北市瑞芳區三安社區迎來一年一度的芒花盛景，滿山白絮與金瓜石山海景觀相互映襯，吸引民眾前往賞景踏青，成為秋冬旅遊熱門路線。三安社區有靜謐的自然景觀，也保留豐富的歷史文化資源，賞花之餘，也可透過導覽深入了解地方發展脈絡。

三安社區近年積極推動導覽體驗與農遊活動，展現在地山城風貌與特色魅力，社區位於新北市瑞芳區金瓜石石山里，是融合自然與人文的山城聚落。

每年秋冬受東北季風影響，山坡芒草盛開，銀白花海與十三層遺址相襯，形成具地方特色的季節景觀。走入社區不僅能欣賞季節限定的芒花美景，也能感受到這座礦業聚落所保留的歷史軌跡與文化，近年社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」，以在地巨石與原生植物打造的休憩空間，展現社區環境維護與景觀美學上的用心，呈現兼具自然與生活特色的場域風貌，是吸引旅客駐足的新亮點。

社區長期投入環境維護與文化保存，並參與農村再生計畫，逐步建立出具在地特色的農遊發展模式，旅人可在導覽員的引領下，穿梭於歷史水橋與步道之間，漫步感受山城歲月痕跡。社區也結合農事體驗與文化活動，提供旅客多元參與方式，民眾若想更深入了解三安社區，可聯繫社區理事長吳麗君0919131846安排導覽。

新北三安社區旁的芒花步道，是季節限定美景。圖／新北農業局提供
新北三安社區旁的芒花步道，是季節限定美景。圖／新北農業局提供
山頂上可鳥瞰滿開的芒花，讓人心曠神怡。圖／新北農業局提供
山頂上可鳥瞰滿開的芒花，讓人心曠神怡。圖／新北農業局提供
新北瑞芳區三安社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」，成為遊客打卡點。圖／新北農業局提供
新北瑞芳區三安社區設立「石在幸福．水岸石頭公園」，成為遊客打卡點。圖／新北農業局提供

