板橋氣爆 2周完成鑑定

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北板橋重慶路「定食8」餐廳前天發生氣爆，造成建物1至3樓不同程度受損，周邊住戶也深受波及。記者張策／攝影
新北板橋重慶路「定食8」餐廳前天發生氣爆，造成建物1至3樓不同程度受損，周邊住戶也深受波及。記者張策／攝影

新北板橋重慶路「定食8」餐廳前天氣爆造成建物1至3樓受損，周邊住戶也受波及。板橋區公所昨開說明會，新北市土木技師公會與大樓管委會共同向住戶說明鑑定流程，預計2周內完成初步結果。

12巷昨天已解除封鎖，現場仍可見多處民宅與店家遭波及的痕跡：玻璃破裂、窗框歪斜、外推窗被震開，部分屋簷甚至整片向下凹陷，巷弄氣氛仍瀰漫驚魂未定。

新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，鑑定分兩大部分，第一部分是評估整棟建物的耐震與抗震能力，了解氣爆的損害是否削弱原有結構；第二部分針對各樓層個別受損情況進行調查，後續會依受損程度提出修繕方式，在完整報告出爐前，尚難預估住戶何時能返家居住。

丘指出，住戶最關心公共設施的安全性，包括電梯是否能恢復使用、樓梯與地下室停車空間是否仍安全。技師公會將優先針對關鍵項目進行檢測，盡快提供初步結果。

板橋區公所說，室內鑑定要屋主或使用者在場，鑑定人員不會任意移動家具，鑑定費用與電梯檢測費用爭鮮集團全額負擔，住戶無需額外負擔。

