新北經營民汐線 北市議員憂3弊

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱葉德正／連線報導

捷運民生汐止線汐東段已開始興建，北市段未來將由新北市營運，北市議員批評將集客黃金據點拱手相讓，憂心列車調度新北優先。新北捷運局說，將依實際需求統籌調度，各站租金營收等會跨市協調；北市捷運局也說，北捷體系為雙北市民服務，由雙北市民共同監督。

民汐線行經北市大同、中山、松山、內湖，橫跨新北汐止、汐科等站，汐止至東湖已開始興建，未來全線由新北營運，是捷運北市段首度確定由新北經營的路線，引發民代不滿經營權旁落。

民進黨北市議員何孟樺質疑，此舉打破慣例，恐將產生三大弊病，包括新北捷運穩定度遠低於北捷，民汐線恐成第二「詐胡線」、未來列車調度恐以新北優先、民汐線3個轉乘站的租金營收，北捷看得到吃不到，「花北市府的錢，卻養新北的公司」。

國民黨北市議員李明賢說，未來幾年三環三線陸續完成，雙北是否成立總公司共管，是可思考的方向；民眾黨北市議員陳宥丞說，北捷需要提出經營權試算，以及北市成本及副業收入減少的評估報告。

北市捷運局表示，捷運民汐線與汐東線、基隆捷運構成同一路網，採用一致的LRRT系統，共用機廠、共享營運維修資源、由同個行控中心指揮調度，因此民汐線無法單獨營運，為確保市民權益，已規畫增購列車，並依營運需求設計短班距，視實際需求彈性調度列車。

新北市捷運局表示，汐東捷運、基隆捷運已獲行政院核定計畫並由新北市府主辦，後續銜接的民汐線北市段由新北經營是雙北市府共識，將依實際營運需求統籌調度，各站租金營收、營運損益及重置負擔等將跨市協調出公平合理分擔原則。

汐止民生線

