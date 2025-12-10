新北管線挖損2年269件 市府：強化把關

新北近年管線挖損事故不斷，地下管線管理是重中之重。多位議員與專家表示，問題源自早年管線規畫與管理不到位，施工前會勘與圖資比對不夠落實，且舊管線埋設方式混亂，風險持續存在。

新北養工處統計，2023年至今通報269件管線挖損事件，以土城區51件最多，最常見為天然氣及瓦斯管線破損，有9成事故屬施工操作不慎造成，挖損管線多可在當天修復；賠償依規定由挖損單位負責，道管中心會監控修復進度，強化把關。

新北議員黃心華指出，過去管線布設缺乏統一規畫，許多防護與警示措施也未依規範執行，導致後續常挖斷管線，或新增管線時遇到嚴重障礙。他建議，市府應優先盤查具危險性或重要性維生管線，建立穩定的管路圖資管理系統，施工前得以跨部門溝通、因地制宜配置防護措施。

他主張，市府應鼓勵業者導入更先進的透地雷達檢測技術，預先掌握地下設施分布，透過更嚴格監督或處罰機制，督促廠商遵守規範。

議員黃淑君表示，許多停水事件與「支管淺埋」有關，自來水公司為方便日後維修，家戶端的支管、變管多半埋得非常淺，有時地面往下10至20公分就是水管，施工不慎或重車通過就可能破裂。

土木技師公會前理事長陳勝松指出，新設管線多已建立較完整的GIS軌跡與圖資資料，舊管線埋在地下多年，位置難以完全掌握，若要全面以探測方式更新所有舊管線圖資，「不是不可能，但費用極高」，現階段通常只能針對施工範圍進行局部探測。他強調，施工單位仍須先調閱圖資，重要管線單位也要提醒施工風險，開工前落實探測與確認，避免破管失誤。