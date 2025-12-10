聽新聞
0:00 / 0:00

淡水停水 榮工：圖無水管 台水：圖資正確

聯合報／ 記者張策／新北報導
淡北道路工區上月27日發生水管破管事件，市府與台水全力搶修。圖／新北市工務局提供
淡北道路工區上月27日發生水管破管事件，市府與台水全力搶修。圖／新北市工務局提供

新北淡水上月因淡北道路工程挖破自來水管釀大規模停水，影響6.6萬戶，承包工程的榮工工程發布聲明，強調施工均依核准設計圖，未在圖示範圍內發現自來水管線。台水公司表示，有提供正確圖資，後續由第三方公正單位調查，「資料攤開後責任就會清楚」。

工務局長馮兆麟說，經濟部今天將找市府、水公司等單位開會，責任歸屬由第三方公正單位調查，中央也會介入，市府態度是站在百姓這一方。

榮工公司指出，施作範圍約5.45公里，挖掘作業均依照契約規範與監造主核定的設計圖，事故地點管線實際位置與圖資不符，施工單位依圖施作卻未在設計圖範圍內看到任何自來水管，「這條管線從何而來、為何會在現場」，應由水公司對業主與社會說明。

台水第一區管理處副處長陳昭賢回應，相關圖資、會勘紀錄與現場資料，後續會在進入行政程序後交第三方公正調查，所有單位資料攤開來，就知道哪裡出問題。陳強調，台水提供的均為正確圖資，過去也與相關單位辦理多次會勘，中間若有資訊落差，將在調查中逐一釐清，此案影響重大，待第三方調查結果，責任歸屬自然明朗。

大規模停水引爆民怨，多名里長不滿區公所、區長陳怡君危機處理太慢，怒喊「區長又躲起來了」。崁頂里長吳庭岳批，真正問題是「災害應變中心未啟動、第一線沒資源」，制度缺口讓基層承受龐大壓力。

對於里長的怒火，陳怡君說，11月30日晚間是停水民怨爆發最嚴重時段，同時被市府各局處、旅館業者、自來水公司與地方通報包圍，「電話沒停過」，分工指派副區長與工務課長盯群組訊息，對未能即時回覆造成誤會，很抱歉也很遺憾。

「真正調度是在公所官方的EOC群組。」陳怡君說，各課室在EOC群組裡回報並分工，送水、水車、盥洗、旅館等訊息都在那整合。

淡水 台水 停水

延伸閱讀

淡水大停水爆民怨 里長控群組求救無人回…區長：資訊落差造成誤會

北市議員陳怡君開庭稱「不是貪心的人」 詐助理費等案下月將宣判

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

相關新聞

秋冬賞芒好去處！新北瑞芳三安社區展現山城秘境魅力

隨著秋冬腳步來臨，新北市瑞芳區三安社區迎來一年一度的芒花盛景，滿山白絮與金瓜石山海景觀相互映襯，吸引民眾前往賞景踏青，成...

百里侯年度系列／蔣預告新市政 市民期待多溝通

台北市長蔣萬安許多突破政策讓市民有感，如行人友善區、拆公館圓環等，但也有市民表示，希望市政能再透明、多溝通。蔣萬安則在專...

百里侯年度系列／蔣萬安迎輝達 打造第2護國神山

本屆百里侯就職滿3周年，聯合報今起推出系列報導，探索百里侯執政心路歷程，以及對未來的規畫，並透過在地觀察，檢視縣市首長施...

百里侯年度系列《觀察站》／百年台北開新局 仍有考古題待解

台北市長蔣萬安上任先解決大巨蛋難關，三周年前夕又讓輝達海外總部落定北市，開啟「巨蛋＋AI世代」新局，明年連任看似穩操勝券...

淡水停水 榮工：圖無水管 台水：圖資正確

新北淡水上月因淡北道路工程挖破自來水管釀大規模停水，影響6.6萬戶，承包工程的榮工工程發布聲明，強調施工均依核准設計圖，...

新北管線挖損2年269件 市府：強化把關

新北近年管線挖損事故不斷，地下管線管理是重中之重。多位議員與專家表示，問題源自早年管線規畫與管理不到位，施工前會勘與圖資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。