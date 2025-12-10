淡水停水 榮工：圖無水管 台水：圖資正確

新北淡水上月因淡北道路工程挖破自來水管釀大規模停水，影響6.6萬戶，承包工程的榮工工程發布聲明，強調施工均依核准設計圖，未在圖示範圍內發現自來水管線。台水公司表示，有提供正確圖資，後續由第三方公正單位調查，「資料攤開後責任就會清楚」。

工務局長馮兆麟說，經濟部今天將找市府、水公司等單位開會，責任歸屬由第三方公正單位調查，中央也會介入，市府態度是站在百姓這一方。

榮工公司指出，施作範圍約5.45公里，挖掘作業均依照契約規範與監造主核定的設計圖，事故地點管線實際位置與圖資不符，施工單位依圖施作卻未在設計圖範圍內看到任何自來水管，「這條管線從何而來、為何會在現場」，應由水公司對業主與社會說明。

台水第一區管理處副處長陳昭賢回應，相關圖資、會勘紀錄與現場資料，後續會在進入行政程序後交第三方公正調查，所有單位資料攤開來，就知道哪裡出問題。陳強調，台水提供的均為正確圖資，過去也與相關單位辦理多次會勘，中間若有資訊落差，將在調查中逐一釐清，此案影響重大，待第三方調查結果，責任歸屬自然明朗。

大規模停水引爆民怨，多名里長不滿區公所、區長陳怡君危機處理太慢，怒喊「區長又躲起來了」。崁頂里長吳庭岳批，真正問題是「災害應變中心未啟動、第一線沒資源」，制度缺口讓基層承受龐大壓力。

對於里長的怒火，陳怡君說，11月30日晚間是停水民怨爆發最嚴重時段，同時被市府各局處、旅館業者、自來水公司與地方通報包圍，「電話沒停過」，分工指派副區長與工務課長盯群組訊息，對未能即時回覆造成誤會，很抱歉也很遺憾。

「真正調度是在公所官方的EOC群組。」陳怡君說，各課室在EOC群組裡回報並分工，送水、水車、盥洗、旅館等訊息都在那整合。