百里侯年度系列《觀察站》／百年台北開新局 仍有考古題待解

聯合報／ 本報記者李承穎

台北市長蔣萬安上任先解決大巨蛋難關，三周年前夕又讓輝達海外總部落定北市，開啟「巨蛋＋AI世代」新局，明年連任看似穩操勝券，但百年城市面臨的沉痾挑戰，仍是暗流，待蔣市長一一破解。

猶記蔣萬安上任前，綠營貼上各種惡意標籤如「蔣家DNA」、「小朋友開大車」等，三年來，蔣不僅成功撕下，還以剛柔並濟、尊重專業的信念和執政風格，為首都開創新局，最新民調顯示，59%北市民滿意蔣萬安施政。

面對大巨蛋啟用、輝達落腳北市等艱鉅挑戰，蔣萬安交由「最強鐵鎚」副市長李四川主責，兩人一個對內，一個對外明確分工，蔣萬安「只許成功」的決心強，卻也放手給李四川做專業決定，蔣萬安專訪時，從頭到尾也把感念「川伯」、「市政團隊」掛在嘴邊，展現柔情一面。

面對賴卓體制戰狼化，蔣萬安也砲火連連，民進黨想用大罷免「翻盤」朝小野大，他在北部城鎮韌性演習與賴總統同台，當面直言團結來自「槍口不對內」；中央禁小紅書，蔣也砲轟行政院長卓榮泰「反中反到變共產黨」，直言不諱。

只不過百年城市挑戰仍多，蔣萬安第一任期雖祭出「都更八箭」，讓都更案翻倍，但北市處於數十萬棟老建物和超高齡社會「人老、房老」雙老困境，大都更時代還是要加速再加速。

另外，拆除公館圓環、和平天橋與試辦假日徒步區等，都展現蔣市府「以人為本」交通理念，但鐵腕之餘，重大民生政策，事前溝通仍要精進。

最後則是首都房價、房租雙漲，蔣萬安透過社宅、幸福宅和托育等政策工具，要解決年輕人居住大不易難關，但人口持續出走，仍要力解居住正義習題。

百年城市台北迎來「巨蛋＋AI世代」，開啟新局同時，蔣萬安仍有市政考古題待解，才能讓首都站穩世界級城市。

