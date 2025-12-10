聽新聞
百里侯年度系列／蔣萬安迎輝達 打造第2護國神山

聯合報／ 記者楊正海林佳彣林麗玉李承穎／專訪
台北市長蔣萬安就職將滿3周年，大巨蛋啟用和輝達進駐是他最佳連任政績。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安就職將滿3周年，大巨蛋啟用和輝達進駐是他最佳連任政績。記者余承翰／攝影

本屆百里侯就職滿3周年，聯合報今起推出系列報導，探索百里侯執政心路歷程，以及對未來的規畫，並透過在地觀察，檢視縣市首長施政表現。

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪透露三項最滿意施政，分別是台北大巨蛋啟用、生生喝鮮乳，最後則是輝達總部落定北士科，也是上任以來「最困難任務」，秉持「只許成功不能失敗」精神，打造第二個「護國神山」，未來目標是讓台北做「AI powerhouse」，成為全球AI前10大城市。

「大巨蛋啟用是我對市民承諾，也是我和副市長李四川第一道考驗。」蔣萬安說，大巨蛋30幾年來歷經許多爭議，能否實現上任第一年啟用承諾，確實有些緊張，和李四川去大巨蛋裡外很多趟，他笑說「忠孝東路就走了99遍」。

對比自己，蔣說，「川伯」老神在在，專業又穩定解決第一道工程面關卡，前年順利辦亞錦賽，但第二道關卡開演唱會，牽涉到建築技術規則127條，經發文內政部函釋，適用北市大型群聚活動安全管理自治條例才解套，如今國內外大咖開唱，去年有周杰倫、張惠妹，今年5月天、韓國歌手GD權志龍、韓團Super Junior，跨年還有蔡依林，成果不易。

蔣萬安第二個最自豪施政是「生生喝鮮乳」，中央因配送、教學現場抱怨就喊停，「我覺得很荒謬，因噎廢食。」他認為只要給北市經費、北市會想辦法，但行政院會提出後卻被「圍剿」，院長卓榮泰裁示一毛不給。

「中央不做，北市做。」蔣萬安說，關鍵的一步是他去聯繫四大超商一家家說服，「看到我打死不退的決心」業者最後願意合作，甚至明年9月升級成鮮奶周報2.0，擴大到國中，讓更多孩子受惠。

「輝達落定北市最困難，複雜性超乎外界想像。」蔣萬安指出，當時各縣市都在競爭輝達，輝達副總帶團隊來，準備好一張蓋在北士科上的AI模擬圖說「很漂亮喔，旁邊有河，我可以放得下」，連模擬圖都做好了，代表非這塊地不可。

蔣萬安一則以喜一則以憂，喜的是確定台北，憂的是，偏偏選了上面「有人的地」，新光人壽有地上權。他立刻召集市府團隊，展開分工，他負責與輝達溝通，李四川負責與新壽斡旋，「我也告訴川伯，只能成功不能失敗」，且要確保公務員不能違法。

「算力即國力。」蔣萬安說，韓國、日本、新加坡、香港都極力爭取輝達總部，他跟輝達執行長黃仁勳說，台北最重要是有許多頂尖人才，黃仁勳也同意。

蔣萬安也指出，輝達對北市，甚至對台灣未來長遠發展是一個轉折點，在全球AI競爭當中，占有一席之地、保持領先，是第二個護國神山，對未來20、30年，甚至50年打下很穩固基礎，他要打造北市科技廊帶，下一個「Open AI」等級的變革始於台北。

百里侯年度系列／蔣預告新市政 市民期待多溝通

台北市長蔣萬安許多突破政策讓市民有感，如行人友善區、拆公館圓環等，但也有市民表示，希望市政能再透明、多溝通。蔣萬安則在專...

百里侯年度系列／蔣萬安迎輝達 打造第2護國神山

百里侯年度系列《觀察站》／百年台北開新局 仍有考古題待解

台北市長蔣萬安上任先解決大巨蛋難關，三周年前夕又讓輝達海外總部落定北市，開啟「巨蛋＋AI世代」新局，明年連任看似穩操勝券...

