管線挖損事故頻傳…議員籲強化管理 技師：舊管線難全面補正
新北市近年管線挖損事故不斷，引發外界要求強化地下管線管理。多位議員與專家表示，不少問題源自早年管線規畫與管理不到位，現行施工前的會勘與圖資比對仍不夠落實，加上舊管線埋設方式混亂，風險持續存在。
新北市議員黃心華指出，過去管線佈設缺乏統一規畫，許多防護與警示措施也未確實依規範執行，「導致後續常常挖斷管線，或新增管線時遇到嚴重障礙」。他認為，市府應優先盤查具危險性或重要性的維生管線，建立穩定的管路圖資管理系統，讓未來在施工前得以跨部門溝通、因地制宜配置防護措施。他也建議，市府應鼓勵業者導入更先進的透地雷達檢測技術，預先掌握地下設施分布，並透過更嚴格的監督或處罰機制，使施工廠商務實遵守規範，降低事故發生。
議員黃淑君表示，許多停水事件與「支管淺埋」有關。她說，自來水公司為方便日後維修，家戶端的支管、變管多半埋得非常淺，「有時地面往下十到二十公分就是水管」，只要施工不慎或重車通過就可能破裂。相較之下，供水主幹管位置明確、圖資也相對準確，她強調，真正問題往往是施工單位未確實比對多個管線單位提供的資料，或未落實施工前的跨單位會勘。「像四川路與高爾富路口那次，凌晨已經挖破支管，當天又再挖破一次，既然知道底下有管線，就不應再出錯。」
土木技師公會前理事長陳勝松則指出，目前新設管線多已建立較完整的GIS軌跡與圖資資料，但「舊的管線埋在地下多年，位置難以完全掌握」。他說，若要全面以探測方式更新所有舊管線的圖資，「不是不可能，但費用極高」，現階段通常只能針對施工範圍進行局部探測。他強調，施工單位仍須先調閱圖資、再由重要管線單位提醒施工風險，並於開工前落實探測與確認，以避免再次破管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言