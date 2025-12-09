快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

在施工區卡位？新北耶誕演唱會傳佔位亂象 市府緊急出手

中央社／ 新北9日電
2025新北歡樂耶誕城13及14日將舉行巨星耶誕演唱會，儘管時間還早，但已有部分歌迷搶先到舞台區域前設法卡位，8日深夜在台前可見各式地墊、水瓶等物。圖／中央社
2025新北歡樂耶誕城13及14日將舉行巨星耶誕演唱會，儘管時間還早，但已有部分歌迷搶先到舞台區域前設法卡位，8日深夜在台前可見各式地墊、水瓶等物。圖／中央社

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將於13日及14日舉行，市民廣場今天持續搭建高空舞台，部分歌迷在施工區域活動搶先卡位搭帳棚險象環生；市府表示，演唱會前禁止歌迷排隊佔位。

觀旅局晚間回應中央社記者詢問表示，這幾天正搭設舞台，為保障歌迷們安全及公平，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，於現場以牌面、投影幕、廣播等形式宣導。

市府觀光旅遊局表示，耶誕城巨星演唱會將於13日、14日由19組演出藝人演出，由藝人曾子余、陳漢典及朵拉（謝雨芝）共同主持；13日壓軸由「金曲創作才子」韋禮安演出，14日壓軸由動力火車帶來多首經典歌。

雖然天氣下雨，微風濕冷，但卻難擋粉絲熱情，記者觀察，昨天傍晚就已經有歌迷陸續卡位，將坐墊、塑膠布鋪設在舞台欄杆前方，搶佔搖滾熱區。

至昨天深夜，歌迷不畏低溫陸續將佔位鋪滿，防止遭風吹走，還以寬膠帶固定，上面壓著大瓶礦泉水，至深夜有些則搭起帳棚守候。

距離演唱會還有4天，今天廣場上持續舞台鷹架工程，並拉起警戒黃繩禁止民眾出入，也將歌迷佔位區包圍起來。但歌迷被「圈」在施工區域內活動，險象環生。

觀光旅遊局表示，每天會同警察不定時執行清場，過程都會全程錄影，並勸導民眾離場，佔位物品統一由服務台暫時保管。

不過，今天下午仍有2頂帳棚佔位。觀旅局說，固定驅離時間為晚上10時及早上11時，期間仍不定時驅離。

觀旅局說，近日氣溫變化，呼籲民眾於週六（13日）、週日（14日）活動當天，再來會場支持表演者，切勿提前排隊佔位。

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」13日將登場，舞台工程9日持續趕工中，儘管還有4天時間，但現場已可見民眾在施工區域內活動、搭帳篷等。圖／中央社
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」13日將登場，舞台工程9日持續趕工中，儘管還有4天時間，但現場已可見民眾在施工區域內活動、搭帳篷等。圖／中央社

演唱會 舞台 歡樂耶誕城 新北

延伸閱讀

延續演唱會熱潮 高雄飯店紛推耶誕節專案及跨年優惠

今晚苗栗要飄雪了 苗栗耶誕城19日起連6天在竹南運動公園登場

再訪苗栗耶誕城開唱 李吳兄弟嗨喊：去年許願成真

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

相關新聞

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

淡水地區日前因淡北道路工程挖破自來水主管，導致大規模停水，影響數萬住戶。承包工程的榮工工程公司近日發布聲明，強調施工均依...

自救會掀桌反對社子島區段徵收 在地居民挺北市府：趁輝達熱潮加速開發

社子島區段徵收案持續推進，市府今起連5天將辦16場公聽會，首場在中洲區民活動中心舉行，但自救會成員到場抗議，怒批市府違反...

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

板橋區重慶路8號「定食8」餐廳昨凌晨發生瓦斯氣爆，不僅炸毀2樓店面，也波及周邊民宅，多戶受損。新北市工務局與土木技師公會...

嗶卡要彎腰？ 北捷新閘門被質疑不符人體工學、裝置標示不清楚

台北捷運為了因應多元支付，將閘門換上新的裝置，但不少民眾認為，裝置標示不清楚，設計位置也過低，且難以辨別嗶卡位置，北市議...

淡水大停水爆民怨 里長控群組求救無人回…區長：資訊落差造成誤會

淡水大規模停水引爆民怨，多名里長近日陸續砲轟淡水區長陳怡君與區公所主管。曝光對話截圖顯示，崁頂里、新興里等里長在群組連番...

管線挖損事故頻傳…議員籲強化管理 技師：舊管線難全面補正

新北市近年管線挖損事故不斷，引發外界要求強化地下管線管理。多位議員與專家表示，不少問題源自早年管線規畫與管理不到位，現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。