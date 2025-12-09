新北雙溪區樂齡學習中心結業式 生命繪本感動全場

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪樂齡學習中心結業式在溫馨的音樂與感動中落幕。圖／觀天下有線電視提供
雙溪樂齡學習中心結業式在溫馨的音樂與感動中落幕。圖／觀天下有線電視提供

新北雙溪區樂齡學習中心今(9)日舉行結業典禮，十位銀髮長輩以親手完成的「生命故事繪本」呈現人生旅程。字裡行間，是歲月送給他們的禮物；一頁一頁，都是生命最動人的足跡。長輩們在現場深情分享自身故事，從童年記憶、家庭角色、人生轉折到生命收穫，每段敘述都真摯動人，讓現場多位與會者忍不住頻頻拭淚。

雙溪區長劉盈良、雙溪國小校長葉永菁也親臨現場，為長輩們的努力與勇氣致上最深的敬意。區長劉盈良表示，每一本生命繪本都是一部無可取代的傳記，這不只是課程的結業，而是人生智慧的傳承。

雙溪國小校長葉永菁則說，能與長輩共同參與這場學習成果分享，是一份珍貴的教育經驗，更是對下一代最溫暖的示範。

典禮中，除了頒發證書，更舉行象徵圓滿學習的「撥穗儀式」。銀髮學員們踏著穩健步伐走上舞台，在眾人的掌聲中完成這段重要的學習旅程，不少家屬與在地居民也到場見證這份屬於長輩的榮耀時刻。

雙溪樂齡學習中心表示，希望透過生命繪本課程，讓長輩看見自己的價值，用文字與圖像留下珍貴記憶，也讓社區看見銀髮族的活力與韌性。結業式在溫馨的音樂與感動中落幕，但每一本繪本中的故事，都將持續陪伴著家人與社區，成為雙溪最動人的文化資產。

長輩 雙溪區 新北 銀髮族

