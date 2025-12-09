快訊

貢寮區雙玉里道路改善工程完工 提升交通安全成效

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
雙玉里道路改善工程，完工後將全面提升道路交通安全。圖／觀天下有線電視提供
雙玉里道路改善工程，完工後將全面提升道路交通安全。圖／觀天下有線電視提供

為改善雙玉里下雙溪街4、5號路段長期路幅狹窄、路基老化及通行安全不足等情形，由市府養工處經費支持，貢寮區公所著手進行道路改善工程，完工後貢寮區長柯建輝今(9)日前往現場視察，並對工程成果及提升用路安全的效果給予肯定。

工程內容包括道路路基與鋪面改善228公尺、堆疊植生袋護坡39公尺，並增設3處、總長37公尺的路側擋土牆，以強化邊坡穩定；另設置3處、總長46公尺的鋼板護欄，提升道路通行安全。

工程雖屬地方基礎建設，但改善後的道路已有效提升通行品質，改善原有路幅狹窄與動線不佳之問題，讓居民往返更加安全順暢。

貢寮區長柯建輝表示，因工程用地部分屬於私有地，在此也特別感謝里長吳永彬在期間奔走，取得地主同意書，以利工程順利進行，完工後將全面提升道路交通安全。

