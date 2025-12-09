聽新聞
0:00 / 0:00
貢寮區雙玉里道路改善工程完工 提升交通安全成效
為改善雙玉里下雙溪街4、5號路段長期路幅狹窄、路基老化及通行安全不足等情形，由市府養工處經費支持，貢寮區公所著手進行道路改善工程，完工後貢寮區長柯建輝今(9)日前往現場視察，並對工程成果及提升用路安全的效果給予肯定。
工程內容包括道路路基與鋪面改善228公尺、堆疊植生袋護坡39公尺，並增設3處、總長37公尺的路側擋土牆，以強化邊坡穩定；另設置3處、總長46公尺的鋼板護欄，提升道路通行安全。
工程雖屬地方基礎建設，但改善後的道路已有效提升通行品質，改善原有路幅狹窄與動線不佳之問題，讓居民往返更加安全順暢。
貢寮區長柯建輝表示，因工程用地部分屬於私有地，在此也特別感謝里長吳永彬在期間奔走，取得地主同意書，以利工程順利進行，完工後將全面提升道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言