快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

聽新聞
0:00 / 0:00

讓佳節更溫暖…金山金包里社區歡慶冬至 邀請新住民搓湯圓同樂

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金包里社區邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化。圖／紅樹林有線電視提供
金包里社區邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化。圖／紅樹林有線電視提供

金包里社區歡慶今年度社區的最後一個活動，冬至湯圓的活動中邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化，活動現場區長、民代服務處主任都來共襄盛舉，一起搓湯圓慶冬至，區長除了祝福大家佳節愉快，也謝謝金包里社區對於長輩及新住民的照顧，讓傳統佳節變得更溫暖。

金山區長劉昌松說，今年第一場的冬至搓湯圓就是到金包里社區發展協會來，真的很感謝金包里社區一直以來對社區獨居長輩的日常關懷與訪視，還有對新住民朋友更是相當熱情的辦活動邀請他們一起來同樂，不只是讓新住民朋友一起融入金山、社區關懷，更加也可以感受到台灣最傳統的文化。

新北市北海岸新住民關懷協會理事長黎夢泉說，紅白兩色的粉糰，一一分成小塊再揉成圓，今年很開心可以跟區長還有金包里社區成員們一起同樂。因為自己來自越南，在社區的邀請下，來台灣之後，一年都會搓一次湯圓，不過跟家鄉很不同的是，越南只吃甜的湯圓，但台灣還有鹹湯圓，真的相當特別。

金包里社區發展協會的志工自己煮鹹湯圓的鹹湯，用料豐盛不手軟，就是希望讓社區中的長輩以及新住民朋友們在感受佳節的同時，也可感受來自社區的心意，滿滿的食材的暖意，讓品嚐到的人胃暖心也暖，度過一個飽足的冬至佳節。

湯圓 新住民 冬至 金山

延伸閱讀

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

台中市移民節慶祝活動登場 展現新住民活力與創意

移民節活動高雄駁二登場 劉世芳出席挺多元文化

澎湖新住民新聲登場 展現異國多元文化特色

相關新聞

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

淡水地區日前因淡北道路工程挖破自來水主管，導致大規模停水，影響數萬住戶。承包工程的榮工工程公司近日發布聲明，強調施工均依...

自救會掀桌反對社子島區段徵收 在地居民挺北市府：趁輝達熱潮加速開發

社子島區段徵收案持續推進，市府今起連5天將辦16場公聽會，首場在中洲區民活動中心舉行，但自救會成員到場抗議，怒批市府違反...

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

板橋區重慶路8號「定食8」餐廳昨凌晨發生瓦斯氣爆，不僅炸毀2樓店面，也波及周邊民宅，多戶受損。新北市工務局與土木技師公會...

嗶卡要彎腰？ 北捷新閘門被質疑不符人體工學、裝置標示不清楚

台北捷運為了因應多元支付，將閘門換上新的裝置，但不少民眾認為，裝置標示不清楚，設計位置也過低，且難以辨別嗶卡位置，北市議...

淡水大停水爆民怨 里長控群組求救無人回…區長：資訊落差造成誤會

淡水大規模停水引爆民怨，多名里長近日陸續砲轟淡水區長陳怡君與區公所主管。曝光對話截圖顯示，崁頂里、新興里等里長在群組連番...

管線挖損事故頻傳…議員籲強化管理 技師：舊管線難全面補正

新北市近年管線挖損事故不斷，引發外界要求強化地下管線管理。多位議員與專家表示，不少問題源自早年管線規畫與管理不到位，現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。