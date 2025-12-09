讓佳節更溫暖…金山金包里社區歡慶冬至 邀請新住民搓湯圓同樂

金包里社區歡慶今年度社區的最後一個活動，冬至搓湯圓的活動中邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化，活動現場區長、民代服務處主任都來共襄盛舉，一起搓湯圓慶冬至，區長除了祝福大家佳節愉快，也謝謝金包里社區對於長輩及新住民的照顧，讓傳統佳節變得更溫暖。

金山區長劉昌松說，今年第一場的冬至搓湯圓就是到金包里社區發展協會來，真的很感謝金包里社區一直以來對社區獨居長輩的日常關懷與訪視，還有對新住民朋友更是相當熱情的辦活動邀請他們一起來同樂，不只是讓新住民朋友一起融入金山、社區關懷，更加也可以感受到台灣最傳統的文化。

新北市北海岸新住民關懷協會理事長黎夢泉說，紅白兩色的粉糰，一一分成小塊再揉成圓，今年很開心可以跟區長還有金包里社區成員們一起同樂。因為自己來自越南，在社區的邀請下，來台灣之後，一年都會搓一次湯圓，不過跟家鄉很不同的是，越南只吃甜的湯圓，但台灣還有鹹湯圓，真的相當特別。

金包里社區發展協會的志工自己煮鹹湯圓的鹹湯，用料豐盛不手軟，就是希望讓社區中的長輩以及新住民朋友們在感受佳節的同時，也可感受來自社區的心意，滿滿的食材的暖意，讓品嚐到的人胃暖心也暖，度過一個飽足的冬至佳節。