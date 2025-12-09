板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

板橋區重慶路8號「定食8」餐廳昨凌晨發生瓦斯氣爆，不僅炸毀2樓店面，也波及周邊民宅，多戶受損。新北市工務局與土木技師公會第一時間進場勘查，今於板橋區公所召開說明會，確認大樓梁板有錯位、柱體部分受損，後續需進行完整結構鑑定。業者則在會中承諾，全額負擔鑑定與相關檢測費用。

工務局長馮兆麟表示，氣爆大樓為地上9層、地下3層的複合式建物，初步檢查發現氣爆層梁板分離、柱體亦有損傷，需進一步確認是否影響整體耐震能力。市府與技師公會將以「整體結構安全」為最高原則，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依結果研判是否需補強或修繕。

馮兆麟說，鑑定資訊會分階段公布，樓梯間、地下停車場結構與電梯設備也列入檢查範圍。電梯部分將由管委會委請維護廠商進行專業判斷；在大樓暫時無法正常使用期間，管委會也將聘請24小時保全駐點維護出入口、確保住戶財物安全，所有費用均由業者承擔。

氣爆發生當下，市府已啟動緊急應變機制，拆除大隊連夜協助清除外牆易剝落附掛物及招牌，馮兆麟昨日也2度到場督導處理。