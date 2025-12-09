快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工務局啟動建築物結構安全鑑定，外牆已完成帆布封閉作業，確保周邊行人與車輛安全。圖／新北市工務局提供
板橋區重慶路8號「定食8」餐廳昨凌晨發生瓦斯氣爆，不僅炸毀2樓店面，也波及周邊民宅，多戶受損。新北市工務局與土木技師公會第一時間進場勘查，今於板橋區公所召開說明會，確認大樓梁板有錯位、柱體部分受損，後續需進行完整結構鑑定。業者則在會中承諾，全額負擔鑑定與相關檢測費用。

工務局長馮兆麟表示，氣爆大樓為地上9層、地下3層的複合式建物，初步檢查發現氣爆層梁板分離、柱體亦有損傷，需進一步確認是否影響整體耐震能力。市府與技師公會將以「整體結構安全」為最高原則，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依結果研判是否需補強或修繕。

馮兆麟說，鑑定資訊會分階段公布，樓梯間、地下停車場結構與電梯設備也列入檢查範圍。電梯部分將由管委會委請維護廠商進行專業判斷；在大樓暫時無法正常使用期間，管委會也將聘請24小時保全駐點維護出入口、確保住戶財物安全，所有費用均由業者承擔。

氣爆發生當下，市府已啟動緊急應變機制，拆除大隊連夜協助清除外牆易剝落附掛物及招牌，馮兆麟昨日也2度到場督導處理。

工務局強調，後續將加強餐飲及營業場所的公安稽查，確保安全無虞。若查有未依規定申報公安，或違反建築法相關規範，將處6萬至30萬元罰鍰，並要求限期改善；必要時不排除採行斷水、斷電，甚至強制拆除違規裝修等措施。

工務局召集新北市土木技師公會、大樓管委會等相關單位，說明討論建物結構安全鑑定事宜。圖／新北市工務局提供
金包里社區歡慶今年度社區的最後一個活動，冬至搓湯圓的活動中邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化，活動現場區長、民代服務處主任都來共襄盛舉，一起搓湯圓慶冬至，區長除了祝福大家佳節愉快，也謝謝金包里社區對於長輩及新住民的照顧，讓傳統佳節變得更溫暖。

