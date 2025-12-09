捷運民汐線誰經營？議員籲「事先設想管理」 捷運局說明

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民生汐止線圖。圖／北市捷運局提供
捷運民生汐止線路線行經台北市大同、中山、松山、內湖，更橫跨到新北市汐止、汐科等站，當中的汐東線也已開始興建，而據了解未來民汐線北市段未來將由新北營運，北市議員們紛紛呼籲北市捷運局要事先設想管理。北市捷運局說，由於相關路線採用相同系統、共用機廠，因此民汐線無法獨自營運。

國民黨北市議員李明賢說，捷運經營不僅涉及一開始出資興建，而是未來整體營運與服務等規劃，未來幾年三環三線陸續完成，雙北是否成立總公司來共同管理，這也是可思考的方向。

民眾黨北市議員陳宥丞也說，北捷需要提出經營權試算，以及台北市成本及副業收入減少的評估報告。

捷運局補充，捷運民汐線與汐東線、基隆捷運構成同一路網，汐東捷運及基隆捷運計畫經中央核定，確定由新北市政府擔任地方主管機關與興建，二計畫陸續完工後將由新北捷運公司負責營運。

捷運局也說，民汐線台北市段綜合規劃報告已於113年提送交通部審議，尚未核定，因審核過程中央也要求民汐線需先協調營運機構，且因三路線構成同一路網，採用一致的LRRT系統、共用機廠、共享營運維修資源、由同一個行控中心指揮調度，因此民汐線未來無法單獨自行營運。

捷運局說，依目前民汐線與汐東線、基隆捷運各線推動進度，汐東捷運將先行通車，接著基隆捷運加入，最後民汐線臺北市段完工後再加入營運。

針對營運調度部分，捷運局說，確保北市民權益，民汐線台北市段綜合規畫報告已增加採購列車，並依營運需求在台北市段規劃設計提供短的班距，且可視實際營運運量需求彈性調度列車，未來通車前初履勘委員亦會就行駛班距進行驗證。

至於交會轉乘車站票證整合相關議題、收益分配等。捷運局強調，路線營運若僅靠票箱收入難以支持，仍必須靠場站空間及車廂出租廣告、商場等業外收入，營運收支才能勉強達到平衡。因此，現行已通車各捷運線的業外收入皆歸於負責的營運單位以補貼營運成本的不足。

