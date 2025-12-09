自救會掀桌反對社子島區段徵收 在地居民挺北市府：趁輝達熱潮加速開發

社子島區段徵收案持續推進，市府今起連5天將辦16場公聽會，首場在中洲區民活動中心舉行，但自救會成員到場抗議，怒批市府違反程序應終止會議，與警方爆發激烈推擠。不過現場也有在地居民力挺盼能加速開發，跟上輝達進駐北士科熱潮。市府也強調，公聽會一切合法合規，會再與反對居民加強溝通。

地政局今起舉辦區段徵收公聽會，包含土地架構協議程序也在進行中，預計完成公聽會後，明年將區段徵收計畫報請內政部核定，推動社子島開發，一切順利的話，預計2027年拆遷、2028年動工，工期分為兩期「7+7年」，於2041年全案完工。

不過今天公聽會自救會仍到場表達不滿意見，質疑程序不法應立即終止開會，更在會場內站椅、掀桌試圖干擾開會，警方組成人牆將其隔開，場面火爆。自救會發言人李華萍表示，社子島發展不應用如同滅村式的區段徵收，而是解除禁建、原地改建，市府無視高等法院判決環評敗訴質疑推動已違法。

但也有在地住戶說，他家已經在社子島居住多年他是第三代，更見證了過去到現在紛擾，開發不應在等，超過9成住戶都支持重建改建，特別是輝達現在要進駐鄰近北士科，對在地民眾來說看得見前景，且市府區段徵收也會用市價收購，希望能趕快走完程序。

國民黨議員張斯綱表示，輝達確定進駐北士科後，一定也會帶動許多AI產業進駐，市府可考慮將社子島也納入產業鏈的一環，作為北士科發展腹地吸引投資；民進黨議員陳賢蔚也說，市府應加速與反對居民溝通，否則若開發時程延宕，整個造價、成本只會不斷提升，除了增加市府財政負擔外，對於民眾未來分回、買回土地大和金額也會有影響。