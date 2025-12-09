北市外牆修繕工地鷹架勘檢 建管處：9處不合格

快訊

中央社／ 台北9日電

有鑒於香港大埔宏福苑大火造成159人死亡。台北市建管處今天表示，12月起全面勘檢北市52處外牆修繕工地的施工鷹架等項目，共9處工地不合格，均陸續進行改善和拆架作業中。

靠近中國邊境的大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，造成至少159人喪生。當局表示，高樓住宅翻新時使用的劣質建材，是助長火勢的原因。

建管處下午透過新聞稿表示，因應香港宏福苑施工大火事件，已於12月1日委請台北市土木技師公會、台北市建築師公會，針對市內外牆修繕等工地的施工鷹架進行全面勘檢。

此外，也在既有檢查表增列不得堆置易燃物，以及不得影響原建物逃生動線等檢查項目。

建管處說，經公會檢查共9處工地不合格，其中3處不合格工地為涉及本次增列檢查項目，包括不得堆置易燃物、影響原建物逃生動線。同時，目前4處已改善完成、3處進行拆架作業中、2處改善中。

建管處強調，工地承、監造人及專任工程人員本於建築法第63條及第84條等規定，負有維護施工場所安全、防範危險的法定責任，應落實各項安全及防護措施檢查，且工地負責人應隨時針對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表。

相關新聞

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

淡水地區日前因淡北道路工程挖破自來水主管，導致大規模停水，影響數萬住戶。承包工程的榮工工程公司近日發布聲明，強調施工均依...

自救會掀桌反對社子島區段徵收 在地居民挺北市府：趁輝達熱潮加速開發

社子島區段徵收案持續推進，市府今起連5天將辦16場公聽會，首場在中洲區民活動中心舉行，但自救會成員到場抗議，怒批市府違反...

板橋氣爆炸波及民宅！業者全額負擔鑑定費 市府啟動強化稽查

板橋區重慶路8號「定食8」餐廳昨凌晨發生瓦斯氣爆，不僅炸毀2樓店面，也波及周邊民宅，多戶受損。新北市工務局與土木技師公會...

嗶卡要彎腰？ 北捷新閘門被質疑不符人體工學、裝置標示不清楚

台北捷運為了因應多元支付，將閘門換上新的裝置，但不少民眾認為，裝置標示不清楚，設計位置也過低，且難以辨別嗶卡位置，北市議...

淡水大停水爆民怨 里長控群組求救無人回…區長：資訊落差造成誤會

淡水大規模停水引爆民怨，多名里長近日陸續砲轟淡水區長陳怡君與區公所主管。曝光對話截圖顯示，崁頂里、新興里等里長在群組連番...

讓佳節更溫暖…金山金包里社區歡慶冬至 邀請新住民搓湯圓同樂

金包里社區歡慶今年度社區的最後一個活動，冬至搓湯圓的活動中邀請新北市北海岸新住民關懷協會一起來體驗台灣的冬至文化，活動現場區長、民代服務處主任都來共襄盛舉，一起搓湯圓慶冬至，區長除了祝福大家佳節愉快，也謝謝金包里社區對於長輩及新住民的照顧，讓傳統佳節變得更溫暖。

