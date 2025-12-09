北市外牆修繕工地鷹架勘檢 建管處：9處不合格

有鑒於香港大埔宏福苑大火造成159人死亡。台北市建管處今天表示，12月起全面勘檢北市52處外牆修繕工地的施工鷹架等項目，共9處工地不合格，均陸續進行改善和拆架作業中。

靠近中國邊境的大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，造成至少159人喪生。當局表示，高樓住宅翻新時使用的劣質建材，是助長火勢的原因。

建管處下午透過新聞稿表示，因應香港宏福苑施工大火事件，已於12月1日委請台北市土木技師公會、台北市建築師公會，針對市內外牆修繕等工地的施工鷹架進行全面勘檢。

此外，也在既有檢查表增列不得堆置易燃物，以及不得影響原建物逃生動線等檢查項目。

建管處說，經公會檢查共9處工地不合格，其中3處不合格工地為涉及本次增列檢查項目，包括不得堆置易燃物、影響原建物逃生動線。同時，目前4處已改善完成、3處進行拆架作業中、2處改善中。

建管處強調，工地承、監造人及專任工程人員本於建築法第63條及第84條等規定，負有維護施工場所安全、防範危險的法定責任，應落實各項安全及防護措施檢查，且工地負責人應隨時針對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表。