嗶卡要彎腰？ 北捷新閘門被質疑不符人體工學、裝置標示不清楚

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷新式閘門。本報資料照
北捷新式閘門。本報資料照

台北捷運為了因應多元支付，將閘門換上新的裝置，但不少民眾認為，裝置標示不清楚，設計位置也過低，且難以辨別嗶卡位置，北市議員詹為元呼籲北捷應該要加強辨別度。北捷說，信用卡刷卡不具方向性，實測沒有問題，上路之前也會加註標示。

詹為元指出，不少民眾在社群平台反映，新款閘門設計本來要增加多元支付，但是刷卡位置設計不直覺，感應器位置不知道要在哪裡，加上信用卡感應區位置太低、使用時必須彎腰，整體刷卡位置也被反映不符合人體工學。

詹為元建議，在多元支付全面啟用之前，所有捷運站的新閘門都要完成標示改善，尤其對於信用卡感應區太低、標示位置不明確的狀況，必須提出可行的補強方案，例如提高指示位置、加貼更醒目的箭頭，或其他能讓民眾一眼就知道怎麼使用的方式。

他也說，既然新款閘門硬體才剛汰換，短期內也不可能重新調整感應器位置，那捷運公司就應該把「標示清楚」這件事做好，不能讓民眾自己用猜的，更不要等到正式上線後才倉促補救。

北捷回應，這次自動驗票閘門共計安裝2361套多元支付外掛箱體，其設計原則是在不變動原有閘門箱體結構的前提下，以延伸箱體方式新增QR及信用卡感應區，經人因分析後，感應區配置採「QR在上、信用卡在下」，主要為區隔感應範圍並避免訊號干擾。

北捷說，感應區高度也是參考衛生福利部的國人男性、女性身高平均，並依不同支付工具的操作特性調整。QR置於上方利於旅客持手機對準掃描；信用卡感應區則以下方約60度夾角配置，可有效降低 Apple手機於出示QR碼時信用卡跳出干擾的情形。

北捷說，依上述設計，外掛箱體之信用卡感應區雖相對較低，但因信用卡感應本身無方向性，經實測確認並不影響旅客操作便利性及通行速度，正式開放前也會加註清楚標示，協助旅客辨識感應位置。

